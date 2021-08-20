Skandal tişört: Uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçtiler 'Kabil Paraşütle Atlama Kulübü'

Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağının kanat ve iniş takımlarına, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar tırmanmıştı. Kalkıştan kısa süre sonra uçaktan düşenleri gösteren görüntüler, dünya kamuoyunda infialle karşılanmıştı.

OYNAT 00:36 Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.



Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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"KABİL PARAŞÜTLÜ ATLAMA KULÜBÜ"

C-17 uçağından düşen Afganların siluetlerinin çizildiği tişörtler 18 avroya/12 sterline internetten satışa çıkartıldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Üzerinde 'Kabil Skydiving Club, Est 2021' (Kabil Paraşütlü Atlama Kulübü) ifadeleri yer alan tişörtlere sosyal medyadan tepki yağdı.

Merkezi Singapur'da olduğu iddia edilen TShirt At Low Price adlı şirketin ABD'de de bir deposu var ve tüm dünyaya internetten satış yapıyorlar.

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OYNAT 01:44 Afganistan'dan kaçmak için ABD kargo uçağına tutunanların kendi çektikleri görüntüler ortaya çıktı Afganistan genelinde Taliban'ın kontrolü sağlamasıyla Kabil Havalimanı'nda ilginç görüntüler oluştu. Ülkeyi terk etmek isteyen birçok Afgan, ABD kargo uçağına tutundu. Havalandıktan birkaç saniye sonra insanların savrulduğu uçağa tutunanların kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

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