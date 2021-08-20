Skandal tişört: Uçaktan düşerek ölen Afganlarla dalga geçtiler 'Kabil Paraşütle Atlama Kulübü'
Afganistan'dan tahliye için havalanan ABD'ye ait askeri kargo uçağından düşerek hayatını kaybedenlerin tüm dünyayı sarstığı görüntülerin insanlık dışı bir şekilde ti'ye alındığı tişört tasarımları tepki çekti.
Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağının kanat ve iniş takımlarına, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar tırmanmıştı. Kalkıştan kısa süre sonra uçaktan düşenleri gösteren görüntüler, dünya kamuoyunda infialle karşılanmıştı.