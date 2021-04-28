Yunanistan Türk öğretmenleri Kovid-19 aşı listesine almadı

Yunanistan'da, Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarında görev yapan azınlık mensubu öğretmenlere, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Yunanistan Sağlık Bakanlığı'nca zorunlu olarak aşılanması kararlaştırılan eğitimciler arasında yer verilmedi.

Görevli 37 eğitimci aşı programına dahil edilmedi

İskeçe Azınlık Ortaokul-Lisesi Encümen Heyeti Üyesi avukat Ahmet Kara, İskeçe ve Gümülcine'deki iki azınlık ortaokul ve lisesinde görev yapan 37 eğitimcinin isimlerinin, Kovid-19 aşılama programına dahil edilmediğini söyledi.

Türk okullarında çalıştıkları için Yunan öğretmenler de alınmadı

Kara, bölge eğitim müdürlüğünün talebi üzerine öncelikli olarak aşı programına dahil edilmek üzere, ilgili bakanlığa gönderilen azınlık okullarında görevli yüksek risk grubundaki Türk ve Yunan öğretmenlerden oluşan 18 kişilik listede yer alan 9 azınlık mensubu öğretmene ise aşı randevusu verilmediğini ifade etti.

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Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'na listeyi iletmedi

Kara şöyle devam etti: "Biz ilgili kurumlarla iletişime geçtik. Problemi aktardık ve çözümünü talep ettik. Anlaşılan, Eğitim Bakanlığı, azınlık ortaokullarında görev yapan azınlık mensubu öğretmenlerin isimlerinin bulunduğu listeyi Sağlık Bakanlığı'na iletmemiş. Neden böyle bir uygulamaya gidildiği gerçekten merak konusu. Sebebi her ne olursa olsun, sağlıkla ilgili bu önemli sorun mutlaka bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır."

Tüm öğretmenlerin aşılanması kararı alınmıştı

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, bir süre önce Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında tüm ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin yüksek risk grubu sayılmasına ve yaş sıralamasına göre aşamalı olarak Kovid-19 aşısı olmasına karar vermişti.

Yunanistan Türk azınlığın sorunlarını görmezden geliyor

Yunanistan'daki Türk azınlık, onlarca yıldır eğitim, din ve etnik kimliğinin tanınmasına ilişkin sorunlar nedeniyle mağdur ediliyor ancak Atina yönetimi, ülksindeki Türk azınlığın sorunlarını çözmek yerine sistematik ayrımcılık politikasını dayatmayı sürdürüyor. Ülkede, çoğunluğu Batı Trakya'da olmak üzere yaklaşık 150 bin Türk yaşıyor.

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