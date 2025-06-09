EGM ÖGG 2025 SINAV TARİHİ: Haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Haziran ayı ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı, yayımlanan sınav takvimine göre ayın son haftasında yapılacak. Sınava katılacak adaylar şimdiden hazırlıklarını hızlandırırken, ÖGG sınav tarihi ve detayları araştırma konusu oldu. Peki, ÖGG sınavı tam olarak hangi gün yapılacak?