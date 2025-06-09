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EGM ÖGG 2025 SINAV TARİHİ: Haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

EGM ÖGG 2025 SINAV TARİHİ: Haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

12:529/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
Haziran ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Haziran ayının başlamasıyla birlikte Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan sınav takvimine göre, Haziran ayı ÖGG sınavı ayın son haftasında gerçekleştirilecek. Sınava katılacak binlerce aday, sınav günü ve detaylarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Haziran ayı ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı, yayımlanan sınav takvimine göre ayın son haftasında yapılacak. Sınava katılacak adaylar şimdiden hazırlıklarını hızlandırırken, ÖGG sınav tarihi ve detayları araştırma konusu oldu. Peki, ÖGG sınavı tam olarak hangi gün yapılacak?

ÖGG SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü yıl içerisinde gerçekleştirilecek tüm sınavların tarihini paylaşmıştı. Takvime göre, 115. dönem ÖGG sınavı 29 Haziran Pazar günü saat 10:00'da başlayacak.

Sınava dair sorular ve cevap anahtarları 1 Temmuz'da yayımlanacak. Sorulara itirazlar 2-4 Temmuz'da alınacak.

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ

155. dönem ÖGG sınav sonuçları EGM tarafından 18 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖGNET üzerinden görüntüleyebilecek. Ardından 21-23 Temmuz'da sonuçlara itirazlar alınacak.

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