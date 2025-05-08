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EHLİYET SON YENİLEME TARİHİ AÇIKLANDI MI: Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve ücreti ne kadar?

EHLİYET SON YENİLEME TARİHİ AÇIKLANDI MI: Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve ücreti ne kadar?

11:568/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ehliyet yenileme tarihi ne zaman?
Ehliyet yenileme tarihi ne zaman?

Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücülere bir kez daha ek süre tanındı. İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresini 31 Temmuz 2025’e kadar uzattı. Bu kararla birlikte milyonlarca sürücüye ceza riski olmadan işlem yapma imkânı doğarken, başvuru yoğunluğunu azaltmak için de önemli bir adım atılmış oldu. İşte ehliyet yenileme süreciyle ilgili merak edilen ayrıntılar…

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre uzatıldı. İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan son tarihi 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Yenileme işlemi yapmayan sürücüler, eski belgelerle trafiğe çıkamayacak. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar...

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

Sürücü belgeleri yenileme süresi 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

2016’da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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