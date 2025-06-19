EHLİYET YENİLEME SON TARİH: 2025: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nereden, nasıl alınır?

Eski sürücü belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere. Nüfus müdürlüklerinden alınan randevu ile gerçekleşen ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamayan vatandaşlar, 2025 yılında cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre, belirlenen son tarihe kadar başvuru yapılması gerekiyor. İşte, ehliyet yenileme işlemleri ve randevu alma adımları...