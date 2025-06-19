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EHLİYET YENİLEME SON TARİH: 2025: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nereden, nasıl alınır?

EHLİYET YENİLEME SON TARİH: 2025: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nereden, nasıl alınır?

11:5419/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

2025 yılına girilmesiyle birlikte eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre yakında sona erecek. Süresi içinde yenileme işlemini yapmayan sürücüler idari para cezası ile karşılaşabilecek. Peki, ehliyet yenileme son günü ne zaman, nasıl randevu alınır?

Eski sürücü belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere. Nüfus müdürlüklerinden alınan randevu ile gerçekleşen ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamayan vatandaşlar, 2025 yılında cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre, belirlenen son tarihe kadar başvuru yapılması gerekiyor. İşte, ehliyet yenileme işlemleri ve randevu alma adımları...

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgesi sahibi olan sürücülerin, yeni tip ehliyete geçiş için başvurular 31 Temmuz 2025 günü son buluyor.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.


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EHLİYET YENİLEME SON TARİH: 2025: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nereden, nasıl alınır?