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Ekonomi

Bakanlık sayıyı duyurdu: Antalya'da turist rekoru

Kültür ve Turizm Bakanlığı "Antalya, yılın 8 ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 19,45 artışla toplam 10 milyon 835 bin 204 ziyaretçi ağırladı." açıklamasında bulundu.

Lokman Özdemir
10:11 . 27/09/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Antalya

Antalya

Antalya, yılın 8 ayında en fazla Rus ve Alman turisti ağırladı. Dünyanın dört bir yanından turist çeken kentte, turizm hareketliliği devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-31 Ağustos arasında kenti, 10 milyon 209 bin 855'i yabancı, 625 bin 349'u yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere 10 milyon 835 bin 204 kişi ziyaret etti.

Yüzde 32,5 arttı

Antalya'ya 8 aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 2 milyon 379 bin 216 turist ile Rusya ilk sırada yer aldı. Rus turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artış gerçekleşti.

Rusya'yı ise 2 milyon 108 bin 816 ziyaretçi ile Almanya takip etti. Alman turistte de yüzde 17,34'lük artış yaşandı.

Üçüncü sırada yer alan İngiltere pazarında yüzde 14,58, dördüncü sıradaki Polonya'da yüzde 39,2 oranında artış oldu. Polonya'dan sonra en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Hollanda, Kazakistan ve Romanya yer aldı.

Ağustos'ta 2,6 milyon ziyaretçi

Antalya'yı sadece ağustosta ise geçen yıla göre yüzde 10,45 artışla 2 milyon 604 bin 832 turist ziyaret etti.

Kenti ağustos ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 525 bin 337 kişi ile Rusya, yine ilk sırada yer aldı. Almanya 470 bin 211 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 205 bin 569 ziyaretçi ile üçüncü ve Polonya 199 bin 929 ziyaretçi ile dördüncü oldu. Polonya'yı Hollanda, Romanya ve Kazakistan izledi.



#Antalya
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#turizm
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