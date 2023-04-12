Elektrikte kurulu gücümüz: 104 bin megavat

Enerji altyapısına uzun yıllardır önemli yatırım yapan ve bu sayede hem kaynak çeşitliliğini hem de arz güvenliğini sağlayan Türkiye, elektrikte kurulu gücünü 104 bin megavatın üzerine taşıdı. 1993 yılında 20 bin 335 megavat olan Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 2001 yılında 28 bin 332 megavata çıkarak, yüzde 39 artış gösterdi. 2023 yılında ise bu kurulu güç 104 bin megavatın üzerine çıktı. 2001’den bugüne ise kurulu güçte 75 bin megavatı aşkın (yüzde 268) artış yaşandı. Geçtiğimiz ay sonu itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücü 104 bin 136 megavat oldu. Kurulu güç artışında yenilenebilir enerji kaynakları başrolü oynadı.