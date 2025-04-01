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Gümrük muhafızları kaçakçılığa geçit vermiyor: 182 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük muhafızları kaçakçılığa geçit vermiyor: 182 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

15:261/04/2025, Salı
AA
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Ticaret Bakanlığı, operasyonun detaylarını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, operasyonun detaylarını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirdiği üç operasyonda 182 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı, yapılan açıklamaya göre, ekiplerce söz konusu noktalarda narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütüldü.


Bu çalışmaların ardından yapılan operasyonlar sonucu, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 107 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı'nda 61 kilogram ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 14 kilogram esrara el konuldu.

Böylelikle Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç operasyonda toplam 182 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.


#Gümrük muhafaza ekipleri
#İpsala
#İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
#Ticaret Bakanlığı

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