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Ekonomi Kardeş ülkeden Türkiyeye 427 milyon dolar yatırım
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asya'dan Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım

Kardeş ülkeden Türkiye'ye 427 milyon dolar yatırım

Türkiye'ye mart sonu itibarıyla Asya'dan 466 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşirken, bu rakam söz konusu dönemdeki toplam doğrudan yatırımların yüzde 56,8'ini oluşturdu. Ülke bazında bakıldığında Türkiye, bu yılın mart sonu itibarıyla en fazla doğrudan yatırımı 427 milyon dolarla Azerbaycanlı yerleşiklerden çekti.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Türkiye'ye mart sonu itibarıyla gerçekleştirilen doğrudan yatırımların 466 milyon doları Asyalı yerleşiklerden gelirken, bu dönemde en fazla yatırım yapan ülke 427 milyon dolarla Azerbaycan oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018'in mart ayında 835 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen yurt dışındaki yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları 2019'un aynı döneminde 820 milyon dolar oldu.

YÜZDE 57'Sİ ASYA'DAN

Bu dönemde, Türkiye'ye doğrudan yatırımların 466 milyon doları Asyalı, 342 milyon doları Avrupalı, 10 milyon doları Amerikalı ve 2 milyon doları Afrikalı yatırımcılardan geldi. Böylece Türkiye'ye mart ayında gerçekleştirilen doğrudan yatırımların yüzde 56,8'ine Asyalı yatırımcılar imza attı.

  • Türkiye, geçen yılın mart ayında Avrupa'dan 751 milyon dolarlık, Amerika'dan 30 milyon dolarlık ve Asya'dan 54 milyon dolarlık doğrudan yatırım çekmişti.

Rakamlar, Asyalı yatırımcıların mart ayındaki Türkiye'ye doğrudan yatırımlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 412 milyon dolarlık önemli bir artış kaydettiğini aynı dönemde Avrupa'dan gelen yatırımların ise 409 milyon dolar azalarak yüzde 54,5'lik kayıp yaşandığını ortaya koydu.

Bu sonuçlarla Asya, Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda yıllardır lider konumda bulunan Avrupa'nın da önüne geçmiş oldu.

İLGİ ELEKTRİK VE GAZDA

Yurt dışındaki yerleşiklerin mart sonu itibarıyla Türkiye'ye yaptığı yatırımlarda en büyük payı elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü aldı. Söz konusu alanda yurt dışı yerleşiklerin doğrudan yatırımları 420 milyon dolara ulaşırken, bu da toplam yatırımların yüzde 56,8'ine tekabül etti.

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Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörünü, 268 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret takip etti.

Bu yılın mart ayında Türkiye'de imalata 73 milyon dolarlık, finans ve sigorta faaliyetlerine 15 milyon dolarlık, bilgi ve iletişime 11 milyon dolarlık, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlere 10 milyon dolarlık, ulaştırma ve depolamada 8 milyon dolarlık, inşaata 4 milyon dolarlık, madenciliğe 3 milyon dolarlık, diğer sektörlere ise toplam 8 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı.

Doğrudan yatırımların miktar bazında en fazla artış kaydettiği sektör ise yine toptan ve perakende ticaret oldu. Söz konusu sektörde geçen yılın mart ayında 22 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu rakam 2019'un aynı ayında 246 milyon dolarlık artışla 268 milyon dolara ulaştı.

EN FAZLA YATIRIM AZERBAYCAN'DAN

Türkiye, bu yılın mart sonu itibarıyla en fazla doğrudan yatırımı Azerbaycan, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan çekti. Azerbaycanlı yerleşiklerden Türkiye'ye 427 milyon dolarlık sermaye girişi olurken, bu rakam toplam doğrudan yatırımların yüzde 49,9'unu karşıladı.

  • Söz konusu dönemde İngiltere'den 253 milyon dolarlık, İtalya'dan 22 milyon dolarlık ve Fransa'dan 12 milyon dolarlık yatırım geldi.

Aynı dönemde doğrudan yatırımların miktar bazında en fazla düşüş kaydettiği ülke ise Avusturya oldu. Avusturyalı yerleşiklerin geçen yılın mart ayında 250 milyon dolar olan doğrudan yatırımları bu yılın aynı döneminde sıfıra indi.

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