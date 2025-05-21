Microlino Türkiye’de satışa sunuldu: Fiyatı şoke etti

İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Microlino, normal eletkrikli otomobillerden ziyade mikrobolite segmentindeki küçük elektrikli araçlar üreten bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin resmî internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre Microlino; Lite ve standart olmak üzere iki versiyon ile karışımıza çıkacak.





45 km/h hıza çıkabilen Microlino Lite modeli 95 km menzil sunarken, 90 km/h hıza ulaşabilen ve otoyolda da kullanılabilen Microlino modeliyse 228 km menzilli batarya ile geliyor.





Microlino’da klima özelliği de bulunuyor. Microlino’nun 0-50 hızlanması 5 saniye olarak ifade ediliyor. Microlino Lite 0’dan yüzde 80’e 2 saatte, Microlino ise 5,5 saatte şarj oluyor.





İki modelde de iki kişilik kapasite mevcut. Bagaj hacmi ise 230 litre.

TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Microlino Lite, 4 tekerlekli motosiklet sınıfında olduğu için 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip kişiler kullanabiliyor. Lite model daha uygun fiyatlı, daha düşük menzilli ve yavaş bir model olarak gelecek. Normal model ise daha üst seviye özellikler sunacak.





Şirin tasarımıyla dikkat çeken Microlino, 2 kişilik bir elektrikli araç. Evde kolayca 4 saat gibi bir sürede şarj edilebilecek. Lite’ta standart koltuklar varken düz Microlino’da premium koltuklar ve klima gibi özellikler var.





Minik boyutuyla Microlino’yu dik bir şekilde her yere park edebilmek de özellikle park sıkıntısı olan yerler için bir avantaj. Borusan’ın açıklamalarına göre fiyatları açıklanan Microlino’nun teslimatları haziran ayında başlayacak.

İŞTE FİYATLARI

Microlino Lite Standart Menzil: 980.875 TL