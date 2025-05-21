Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Microlino Türkiye’de satışa sunuldu: Fiyatı şoke etti

Microlino Türkiye’de satışa sunuldu: Fiyatı şoke etti

12:2021/05/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Microlino ve Microlino Lite.
Microlino ve Microlino Lite.

Avrupa'da büyük ilgi gören yüzde 100 elektrikli mikro otomobil Microlino, Türkiye'ye geldi. Microlino ve Microlino Lite'ın Türkiye fiyatları açıklandı.

İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Microlino, normal eletkrikli otomobillerden ziyade mikrobolite segmentindeki küçük elektrikli araçlar üreten bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin resmî internet sitesi üzerinden paylaşılan verilere göre Microlino; Lite ve standart olmak üzere iki versiyon ile karışımıza çıkacak.


45 km/h hıza çıkabilen Microlino Lite modeli 95 km menzil sunarken, 90 km/h hıza ulaşabilen ve otoyolda da kullanılabilen Microlino modeliyse 228 km menzilli batarya ile geliyor.


Microlino’da klima özelliği de bulunuyor. Microlino’nun 0-50 hızlanması 5 saniye olarak ifade ediliyor. Microlino Lite 0’dan yüzde 80’e 2 saatte, Microlino ise 5,5 saatte şarj oluyor.


İki modelde de iki kişilik kapasite mevcut. Bagaj hacmi ise 230 litre.

TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Microlino Lite, 4 tekerlekli motosiklet sınıfında olduğu için 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip kişiler kullanabiliyor. Lite model daha uygun fiyatlı, daha düşük menzilli ve yavaş bir model olarak gelecek. Normal model ise daha üst seviye özellikler sunacak.


Şirin tasarımıyla dikkat çeken Microlino, 2 kişilik bir elektrikli araç. Evde kolayca 4 saat gibi bir sürede şarj edilebilecek. Lite’ta standart koltuklar varken düz Microlino’da premium koltuklar ve klima gibi özellikler var.


Minik boyutuyla Microlino’yu dik bir şekilde her yere park edebilmek de özellikle park sıkıntısı olan yerler için bir avantaj. Borusan’ın açıklamalarına göre fiyatları açıklanan Microlino’nun teslimatları haziran ayında başlayacak.

İŞTE FİYATLARI

Microlino Lite Standart Menzil: 980.875 TL

Microlino Uzun Menzil: 1.262.180 TL

#Microlino
#Microlino Lite
#Araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hasan Toktaş kimdir?