Ekonomi Mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2 milyar dolarla rekor kırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye'nin mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 2 milyar doları aştı. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı ocak-haziran döneminde yüzde 29 artışla 3,2 milyar dolara ulaştı.

Haber Merkezi AA
Mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2 milyar dolarla rekor kırdı
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İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre, Türkiye'nin en yüksek oranda cari fazla veren sektörler arasında yer alan ve ihracatını her geçen yıl yükselten mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, ekonomiye katkısını artırarak sürdürüyor.

Yılın ilk yarısında sektörün ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 3,2 milyar dolara ulaştı. Yüzde 35 yükseliş gösteren mobilya ihracatı ise 2 milyar doları aşarak rekor kırdı.

Haziranda mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 614 milyon dolar, mobilya ise 387 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En çok mobilya ihracatı yapılan ülkeler Irak, Almanya, ABD, İsrail ve Fransa olarak sıralandı. En çok ihraç edilen ürünler arasında çocuk karyolaları ve beşikler, çocuk odası mobilyaları, yemek odası ve oturma odası yer aldı.

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"Büyüme uzun yıllar devam edecek"

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektörün istikrarlı büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyümenin daha uzun yıllar devam edebileceğini, sektörün uluslararası piyasalarda fırsatlar barındırdığını vurgulayan Güleç, "Ülkemizde ve tüm dünyada hızla devam eden aşılama çalışmaları sayesinde tüm piyasalarda toparlanma olacağını düşünüyoruz ve sektör olarak biz de yeni duruma hazırlık yapıyoruz. Öngörülerimiz, salgının olumsuz etkilerinin eylül ayı itibarıyla zayıflayacağı yönünde." diye konuştu.

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Güleç, Türk mobilyasının tasarım, kalite ve değerinde fiyatlama özellikleri ile tercih edildiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

  • "Türk mobilyası uluslararası piyasada sekizinci sırada. Beşinci sıraya yükseltmek istiyoruz ve bunu çok rahat gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Tanıtım ve markalaşma desteğine ihtiyacımız var. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız değerlendirmelerde mobilya ihracatının bu yıl 4 milyar dolara ulaşacağı öngörümüzü paylaşmıştık. Geçen bilgiler bizi doğruluyor. Mobilya üretiminde temel ham madde olan MDF ihracatı konusunda da bakanlığımız çözüm geliştirdi. Bu da elimizi güçlendirdi ancak başka etkenler devam ediyor."

Güleç, son dönemde sünger, kumaş, elektrik, MDF, sunta gibi ham madde ve girdi fiyatlarında artış yaşandığını, bunun satış rakamlarına yansıyabileceğini sözlerine ekledi.

Çöpü sanata dönüştürüyor: Tarihî ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu
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Çocukluğundan itibaren ahşaba şekil veren Ercan Sulayan (59), ahşabın her türlüsünü işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. En büyük hobisi ise tarihi evlerden veya farklı amaçla kullanılıp çöpe atılan tarihi ahşapları bulup alarak bunları kafasında çizdiği projelerle bir sanat eserine dönüştürüyor.
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Yüzlerce yıl kullanıldığı için odun gözüyle veya yakılacak olarak bakılan yüzlerce yıllık tahtalar yetenekli ustanın elinden geçtikten sonra Türkiye’nin en ünlü restoran ve mobilya dükkanlarında boy gösteriyor.
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Yetenekli ustanın çöp olarak tabir edilen tahtalardan yaptığı eserler hiç beklemeden hemen satılıyor. Tüm tasarımları kendine ait olan ustanın tasarladığı ürünlerden almak için sıra bekleyenler oluyor.
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Ahşabı aşkla şekillendirdiğini ifade eden Ercan Sulayan, Ahşabı işleyerek para kazanan bir insanım. Kendi tasarımım olan ahşaptan yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Oturma takımları, mobilyalar, aklınıza gelebilecek her şey var. Bunları, tarihî evlerden sökülen ve çöpe atılacak tahtaları toplayarak yapıyorum.
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Çöpe gidecek ve sobada yakılacak ahşap tahtalar veya tarihî evin çöpe atılan eski kapıları elimde sanat eserine dönüyor. Yaptığım ürünleri Türkiye’deki dünyaca ünlü mekanlar tercih ediyor. Bursa’daki sökülecek tarihî evlerin ahşaplarını aldık, çöpe atılan tahtaları topladık. Bu ahşaplardan tasarım yapıp Türkiye’nin her yerine satıyoruz dedi.
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Çöpü sanata dönüştürüyor: Tarihî ahşaplar dünyaca ünlü restoranlara mobilya oldu
Bursa'da 59 yaşındaki ahşap işleme ustası Ercan Suluyan tarihî evlerin çöpe atılacak tahtalarını işleyip lüks restoranlara mobilya yapıyor. Çocukluğundan beri bu işi yaptığını belirten Suluyan, "Bunları, tarihî evlerden sökülen ve çöpe atılacak tahtaları toplayarak yapıyorum. Çöpe gidecek ve sobada yakılacak ahşap tahtalar veya tarihî evin çöpe atılan eski kapıları elimde sanat eserine dönüyor. Yaptığım ürünleri Türkiye'deki dünyaca ünlü mekanlar tercih ediyor." dedi.


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