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Ekonomi

Tekne ve yat sektörü İstanbul’da buluşuyor

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli markaları, son model tekne ve yatlarını İstanbul’da görücüye çıkarıyor.

04:00 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:51 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Murat Bekiroğlu.
Murat Bekiroğlu.

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde 17-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Bosphorus Boat Show’da; 250’den fazla katılımcı 1.500’den fazla ürün ve hizmeti sergileyecek. Fuara 65 binden fazla ziyaretçinin katılımı bekleniyor. YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, “Toplam fuar alanımız 45 bin metrekare ve şu ana kadar 40 bin metrekarenin üzerinde bir alanın satışı yapıldı. Sektörün tüm bileşenleri İstanbul’da karada düzenlenen dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük fuarında buluşacak. Fuarımızda da hem yerli üretim teknelerimizi hem de dünya çapındaki markaların tekne ve yatlarını sergileyeceğiz. Kapalı alan olması sebebiyle fuar alanına giremeyecek tekneleri de Ataköy Marina’da sergileyeceğiz” dedi.

ÜRETİMDE ÖNE ÇIKTIK

Türkiye’nin dünya çapında çok önemli bir süper yat üreticisi olduğunu dile getiren Murat Bekiroğlu, şunları kaydetti: “Yıllardan beri süregelen bir tekne üretim alışkanlığımız ve yeteneğimiz var. Sektörümüzde yaşanan en büyük sorunlar arasında ise marina yetersizliği ve kapasite sorunu nedeniyle yükselen tekne bağlama fiyatları yer alıyor. Monaco’da 42 metrelik bir teknenin günlük bağlama fiyatı 650 avro iken; Göcek’te 1200 avro. Maliyetler, yata ilgiyi düşürüyor.”



#YATED
#Murat Bekiroğlu
#Tekne
#Ticaret
11 saat önce
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