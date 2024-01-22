Tekne ve yat sektörü İstanbul’da buluşuyor

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde 17-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Bosphorus Boat Show’da; 250’den fazla katılımcı 1.500’den fazla ürün ve hizmeti sergileyecek. Fuara 65 binden fazla ziyaretçinin katılımı bekleniyor. YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, “Toplam fuar alanımız 45 bin metrekare ve şu ana kadar 40 bin metrekarenin üzerinde bir alanın satışı yapıldı. Sektörün tüm bileşenleri İstanbul’da karada düzenlenen dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük fuarında buluşacak. Fuarımızda da hem yerli üretim teknelerimizi hem de dünya çapındaki markaların tekne ve yatlarını sergileyeceğiz. Kapalı alan olması sebebiyle fuar alanına giremeyecek tekneleri de Ataköy Marina’da sergileyeceğiz” dedi.