Emlak vergisi ne zaman ödenir, ne kadar ödenir? Emlak vergisi taksit ödeme tarihleri 2025

Ev sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri için süre daralıyor. 2025 yılı vergi takvimi doğrultusunda başlayan ödeme süreci, 31 Mayıs’ta sona erecek. Evi, arsası ya da işyeri olan milyonlarca vatandaş için ödeme yükümlülüğü devam ederken, ilk kez vergi ödeyecek mülk sahipleri de detayları araştırıyor.

EMLAK VERGİSİ TAKSİTLERİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonuna kadar ödeniyor. 1 Mart'ta başlayan ilk taksit dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek.

Verginin ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım 2025 aralığında tahsil edilecek.

EMLAK VERGİSİ KİMLER ÖDER, KİMLER ÖDEMEZ?

Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödüyor.

Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

2025 yılı içerisinde gayrimenkul satın alan vatandaşların vergi sorumluluğu 2026 yılında başlıyor.

2024 yılında gayrimenkul satın alanların ise bu sene ilk vergilerini ödemeleri gerekiyor.

Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indiriliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Mal sahibi emlak vergisi ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, e-Devlet'ten ya da bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden yapılır. Öte yandan vergi dairelerinden ve belediyelerin tahsilat veznelerinden ödenebiliyor.

EMLAK VERGİSİ NE KADAR 2025?

Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları:

Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor,

Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılıyor.

2024 yılı ve öncesinde mesken sahibi olan bir kişinin ödeyeceği emlak vergisi tutarı hesaplaması şöyle:

*Konutun 2024 yılına ait emlak vergi değeri 700.000,00 TL

*2024 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%43,93/2=) - %21,965

*Meskenin 2025 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)] 853.755,00 TL

*Verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergisi değeri 853.000,00 TL'dir.