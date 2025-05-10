Evliliğinizi bu sözlerle riske atıyor olabilir misiniz? Hangi sözler boşanma gerekçesi sayılıyor?

Yargıtay’ın son kararına göre; “alo”, “hey”, “hişt” gibi ifadelerle eşine seslenmek, küçültücü ve onur kırıcı kabul edilerek boşanma davasında kusur nedeni olarak sayılabiliyor. Aynı şekilde, eşine “oğlum” gibi ifadelerle hitap etmek de, kişilik haklarını zedeleyen bir davranış olarak nitelendiriliyor.

ISLIKLA SESLENME VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ HİTAPLARA TOLERANS YOK

Evlilik birliğinde saygı ve güvenin zedelendiği durumlarda mahkemeler artık bu tür davranışlara karşı daha hassas. Islıkla çağırmak, yüksek sesle alaycı şekilde seslenmek ya da küçümseyici tonlar kullanmak, boşanma davalarında olumsuz anlamda delil olarak değerlendirilebiliyor.

“BEN EVLİ İNSAN OLACAK BİRİ DEĞİLİM” DEMEK NE ANLAMA GELİYOR?

2009 yılında görülen bir davada, eşlerden birinin “Ben evli insan olacak biri değilim” sözü de boşanma gerekçesi olarak kabul edildi. Bu ifade, evlilikte ortak yaşam iradesinin bulunmadığını gösterdiği için mahkeme tarafından onur kırıcı olarak yorumlandı.

EŞLER ARASI DİL KULLANIMINA ARTIK DAHA FAZLA DİKKAT!

Yargıtay’ın kararları, artık evlilikte kullanılan dilin sadece duygusal değil, hukuki sonuçlar da doğurabileceğini gösteriyor. Tartışma anlarında ya da gündelik hayatta sarf edilen sözlerin, mahkemelerde “kusur” olarak karşılık bulabileceği unutulmamalı.

SAYGIYLA KURULAN CÜMLELER EVLİLİĞİ KURTARABİLİR

Evlilikte her ne kadar anlaşmazlıklar yaşansa da, dilin inceliği ve kullanılan ifadelerin etkisi büyük. Saygılı bir iletişim, sadece sağlıklı bir ilişki değil, hukuki süreçlerde de tarafların lehine olabilir.



















