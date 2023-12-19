|
Özgün

Fenerbahçe Konferans Ligi rakibini bekliyor! Play-off'ta galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, grubunu lider bitirip son 16 biletini almıştı. Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki mutemel rakipleri kimler? İşte ayrıntılar...

Tuğba Güner
12:19 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 12:30 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda 12 puanla birinci sırada bitiren Fenerbahçe, son 16 ile Avrupa maçlarına devam edecek. Bu noktada sporseverler, "Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi belli oldu mu, son 16 maçları ne zaman oynanacak?" sorusu yanıt arıyor. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi ile Mart ayında mücadele edecek.

FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ KURALARDA

Mart 2024'e kadar Avrupa'da maç oynamayacak Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri bugün çekilecek Play-Off Kuraları sonrası daha da netleşecek. Kura sonrası eşleşmeleri geçen takımlar, Sarı-Lacivertlilerin olası rakibi olacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play off kuraları bugün TSİ 16:00'da çekilecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Fenerbahçe seri başı olarak katılacağı son 16 turunda, play-off'tan gelen takımlardan biri ile eşleşecek. Son 16 turu kuraları ise 23 Şubat tarihinde çekilecek.

Fenerbahçe'nin de yer alacağı son 16 turu maçları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

PLAY-OFF TURUNDA HANGİ TAKIMLAR YER ALIYOR?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitirenler: Olympiakos, Real Betis, Ajax, Union SG, Servette, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitirenler: Slovan Bratislava, Dinamo Zagreb, Legia Varşova, Eintracht Frankfurt, Gent, Bodo Glimt, Ferencvaros, Ludogorets.



#fenerbahçe
#fenerbahçe rakipleri
#konferans ligi
#Avrupa Konferans Ligi play off turu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeniden Refah Partisi belediye başkan adayları 2024 kesin liste