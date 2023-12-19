Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda 12 puanla birinci sırada bitiren Fenerbahçe, son 16 ile Avrupa maçlarına devam edecek. Bu noktada sporseverler, "Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi belli oldu mu, son 16 maçları ne zaman oynanacak?" sorusu yanıt arıyor. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi ile Mart ayında mücadele edecek.