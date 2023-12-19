Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda 12 puanla birinci sırada bitiren Fenerbahçe, son 16 ile Avrupa maçlarına devam edecek. Bu noktada sporseverler, "Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi belli oldu mu, son 16 maçları ne zaman oynanacak?" sorusu yanıt arıyor. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi ile Mart ayında mücadele edecek.
FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ KURALARDA
Mart 2024'e kadar Avrupa'da maç oynamayacak Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri bugün çekilecek Play-Off Kuraları sonrası daha da netleşecek. Kura sonrası eşleşmeleri geçen takımlar, Sarı-Lacivertlilerin olası rakibi olacak.
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play off kuraları bugün TSİ 16:00'da çekilecek.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK
Fenerbahçe seri başı olarak katılacağı son 16 turunda, play-off'tan gelen takımlardan biri ile eşleşecek. Son 16 turu kuraları ise 23 Şubat tarihinde çekilecek.
Fenerbahçe'nin de yer alacağı son 16 turu maçları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.
PLAY-OFF TURUNDA HANGİ TAKIMLAR YER ALIYOR?
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitirenler: Olympiakos, Real Betis, Ajax, Union SG, Servette, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitirenler: Slovan Bratislava, Dinamo Zagreb, Legia Varşova, Eintracht Frankfurt, Gent, Bodo Glimt, Ferencvaros, Ludogorets.