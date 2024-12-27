Doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşları Ocak ayı itibariyle artacak. Memur maaş zamları doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşlarını da etkilemektedir. Peki, Ocak ayı doktor maaşları ne kadar artacak? Doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşları 2025...
2025 Ocak Ayı Doktor, Hemşire Maaşları Ne Kadar Olacak?
Memurlar ve memur emeklilerinin 2025 yılı Ocak ayında alacakları zam oranı için geri sayım başladı. Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren maaş zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının açıklanacağı 3 Ocak 2025 tarihinde netleşecek. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon verileri ve Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, memur maaşlarına yapılacak zammın detayları da şekillenmeye başladı. İşte memur maaşları için yapılan tahminler ve zam hesaplamaları.
DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak. Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 14,57'yi aşmış durumda.
Ancak 2025 yılının ocak-haziran döneminde geçerli olacak uzman doktor maaşı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.
Son veri öncesinde maaş tablosu şu şekilde;
2025 Ocak Ayı Memur Maaşları Tahmini
Tahmini zam oranı olan yüzde 12,26 ile memurların Ocak ayında alacakları maaşlar şöyle hesaplandı:
Unvan ve Derece 2024 Temmuz-Aralık Maaşı (TL) 2025 Ocak Maaşı (TL)
Memur (Üniversite mezunu) 40.817 45.061
Araştırma Görevlisi (7/1) 57.243 63.196
Uzman Doktor (1/4) 97.836 108.010
Mühendis (1/4) 60.663 66.971
Avukat (1/4) 57.028 62.958
Şube Müdür (Lisans) 59.467 65.651
Uzman Öğretmen 52.568 58.035
Öğretmen (1/4) 47.433 52.366
Profesör (1/4) 86.378 95.361
Başkomiser (3/1) 58.338 64.405
Polis Memuru (8/1) 52.816 58.308
Hemşire (Lisans, 5/1) 47.909 52.892
Vaiz (1/4) 49.582 54.738
Doktor Maaşları 2024
Pratisyen Doktor: Yeni başlayan pratisyen doktorların maaşı, yapılan zamlarla birlikte ortalama 55.000 TL ile 60.000 TL arasında olacaktır.
Uzman Doktor: 1/4 derecesinde görev yapan bir uzman doktorun maaşı, Ocak 2024'te 54.959 TL iken, Temmuz 2024 zammıyla birlikte yaklaşık 97.836 TL'ye yükselmiştir.
Aile Hekimi: Aile hekimi maaşları, hastalarının sayısına ve ek ödemelere bağlı olarak 50.000 TL ile 70.000 TL arasında değişmektedir.
Hemşire Maaşları 2024
Lisans Mezunu Hemşire: Temmuz 2024 itibarıyla lisans mezunu hemşirelerin maaşı, %19.31 oranında zam ile birlikte yaklaşık 48.355 TL olmuştur. Ocak 2024'te bu maaş 40.179 TL idi.
Diğer Güncel Sağlık Personeli Maaşları
Pratisyen Doktor: Ortalama maaşları 55.000 TL ile 60.000 TL arasında değişmektedir.