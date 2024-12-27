2025 Ocak Ayı Doktor, Hemşire Maaşları Ne Kadar Olacak?





Memurlar ve memur emeklilerinin 2025 yılı Ocak ayında alacakları zam oranı için geri sayım başladı. Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren maaş zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının açıklanacağı 3 Ocak 2025 tarihinde netleşecek. Şimdiye kadar açıklanan enflasyon verileri ve Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, memur maaşlarına yapılacak zammın detayları da şekillenmeye başladı. İşte memur maaşları için yapılan tahminler ve zam hesaplamaları.