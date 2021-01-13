EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı

EKPSS tercih işlemleriyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Adaylar, 13-19 Ocak tarihlerinde EKPSS tercihleri için işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bakan Selçuk, Ocak ayında hem engellilerin hem devlet korumasından yararlanmış gençlerin hem de şehit yakını ve gazilerin atamasının yapılacağını açıkladı.

EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağı bildirildi. Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinden 19 Ocak 2021 günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

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EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.