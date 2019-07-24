8 gün izne çıkan İmamoğlu 3 ayda 3. kez Zülfü Livaneli konserine gitti

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının üçüncü haftasında 8 gün izne ayrıldı. 20 – 27 Temmuz tarihleri arasında izne ayrılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini vekâleten Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’ya devren İmamoğlu tatilini Bodrum’a geçiriyor. İmamoğlu tatilini geçirdiği Bodrum’da Zülfü Livaneli’nin konserini izledi. Haber Türk yazarı Sevilay Yılman, köşe yazısında İmamoğlu’nun Livaneli konserlerini izlemesini eleştirerek “Son 3 ayda üç Livaneli konserini izledi. Birincisi Kıbrıs’taydı. Hem de seçimin en kritik aşamasında… İkincisi 2 hafta önce İstanbul’da Harbiye Açıkhava’ydı. Üçüncüsü de üç gün önce Bodrum’daydı“ dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun yıllık izin dilekçesi.

Seçildikten 3 hafta sonra 8 gün izne çıkan Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinden sonra YSK’ya yapılan itirazlar karşısında “Bir an önce yetkimizi bize verin, İstanbul'un zaman kaybına uğramasını sağlamayın” demişti.