Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yeniden aday olmayacağını açıkladı
POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yeniden aday olmayacağını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çarşamba günü yapılacak olan AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak.

Bayram Şenocak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için 'Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti. Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.


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