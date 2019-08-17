Gündem Altı gün izne ayrılan Ekrem İmamoğlunun vekili Ulaşma imkanı olmadı
POLİTİKA

Altı gün izne ayrılan Ekrem İmamoğlu'nun vekili: Ulaşma imkanı olmadı

Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen İstanbul’da bugün yaşanan sel felaketinde can ve mal kayıpları yaşandı. Selden zarar gören vatandaşlar İBB'nin önlem almadığını ve mazgalların temizlenmediği için su baskınları olduğunu ileri sürerken, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortalarda görünmemesi tartışma konusu oldu. Vatandaşlar sosyal medyada “İmamoğlu nerede” sorusunu sordu. Dün Nevşehir'e giden ve bugün de Bodrum'da olduğu öğrenilen Ekrem İmamoğlu'nun 6 günlük izne çıktığı öğrenildi. İmamoğlu'nun vekil tayin ettiği Hasan Aksu, "Bugün ulaşma imkanı olmadı" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi Diğer
Ekrem İmamoğlu, Temmuz ayında Bodrum'da yaptığı tatilde Zülfü Livaneli'nin konserini izlemişti.
Ekrem İmamoğlu, Temmuz ayında Bodrum'da yaptığı tatilde Zülfü Livaneli'nin konserini izlemişti.

İstanbul'da beklenen yağmur sele neden oldu. Meteorolojinin uyarmasına rağmen yağmura hazırlıksız yakalanılan şehirde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken Unkapanı'nda bir vatandaş boğularak can verdi.
Sağanak yağmurun hayatı adeta felç ettiği İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerin uyarılara rağmen önlem almaması ve vatandaşları uyarmaması tepki çekerken, geçtiğimiz günlerde tatil için izne çıkan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yeniden 6 günlük izne ayrıldığı öğrenildi. Selin vurmasına rağmen bir açıklama yapmayan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren twitter kullanıcıları "İmamoğlu Nerede" tartışması başlattı.
Nevşehir'den Bodrum'a gitti
Dün Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen, 60'ıncı ulusal 30'uncu uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerine katılan Ekrem İmamoğlu'nun akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesine gittiği ortaya çıktı. Elif Oğuz isimli twitter kullanıcısı dün akşam saatlerinde Bodrum uçağında Ekrem İmamoğlu ile karşılaştıklarını yazdı ve kardeşi ile uçakta çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Elif Oğuz daha sonra paylaşımını ve fotoğrafı sildi.

Elif Oğuz isimli twitter kullanıcısı, dün akşam bindikleri Bodrum uçağında Ekrem İmamoğlu ile kardeşinin fotoğrafını çekip paylaştı.

15 gün arayla ikinci izin
Öte yandan, 20 Temmuz'da 8 gün izin yapan ve seçimlerden hemen sonra tatile çıkması tartışma konusu olan Ekrem İmamoğlu'nun 15 gün sonra yeniden 6 günlük izne çıktığı ve başkanlık vekaletini İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu'ya bıraktığı öğrenildi. İmamoğlu'nun 16-21 Ağustos tarihleri arasında izne ayrıldığına dair resmi evrak da sosyal medyada paylaşıldı.

İmamoğlu'nun 6 gün izne ayrıldığına dair belge sosyal medyada paylaşıldı.

8 gün izne çıkan İmamoğlu 3 ayda 3. kez Zülfü Livaneli konserine gitti
GÜNDEM
8 gün izne çıkan İmamoğlu 3 ayda 3. kez Zülfü Livaneli konserine gitti


Vekili: Bugün ulaşamadı
Ekrem İmamoğlu şehir dışına gittiğinde vekaletini verdiği Hüseyin Aksu, İmamoğlu’nun 6 günlük yıllık izne ayrıldığını gösteren belgenin doğru olduğunu açıkladı. Odatv sitesine konuşan Aksu, İmamoğlu'nun yaşanan sel felaketine rağmen neden İstanbul'a dönmediği konusunu ise şöyle değerlendirdi: “Bugün ulaşma imkanı olmadı, yarın sabah burada olacak. Birlikte incelemeler yapacağız.”
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