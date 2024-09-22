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Alzheimer hastalarına Hafıza Merkezi

Alzheimer hastalarına Hafıza Merkezi

Saliha Engin
04:0022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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21 Eylül Dünya Alzheimer Günü çerçevesinde Medipol Sağlık Grubu'nda beyin fonksiyon bozuklukları ve bilişsel sorunların tedavisinde kullanılacak Hafıza Merkezi hayata geçiyor. Merkez, hastalığın ilerleyişini yavaşlatıp hastalara daha fazla zaman kazandırarak yenilikçi tedavi yaklaşımları sunuyor, Multidisipliner bir ekip tarafından yürütülen bu süreç, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarda modern tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla, hastaların hayatlarını daha kaliteli bir şekilde sürdürebilmelerine olanak sağlıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, “Uyguladığımız her tedavi yöntemiyle zamanı da geciktirmiş oluyoruz” dedi.

ZAMANI GECİKTİRİYORUZ

Hafıza Merkezi'nde uygulanan tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini anlatan Hanoğlu, Hafıza Merkezi’nde beyin sistemini detaylı bir şekilde incelediklerini ifade etti. Hanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Hastalıkların neden kaynaklandığını bu merkezde belirlemiş oluyoruz. Yapacağımız değerlendirmelerle tedavi yöntemlerimizi belirliyoruz. Böylece, beyindeki bozulmayı çok daha rahat bir şekilde tespit ediyoruz. Rehabilitasyon süreçlerimizde uygulayacağımız sistemin yol haritası da böylece şekillenmiş oluyor."

BİRÇOK ALANDA HİZMET

Merkezin sunduğu hizmetler ve çalışma alanları arasında, Demans ve diğer nörodejeneratif hastalıklar, Afazi, Amnezi, Agnozi ve Apraksi gibi nörolojik bozukluklar, Epilepsi, felç, beyin damar hastalıkları gibi nörolojik rahatsızlıkların yol açtığı bilişsel bozukluklar, nöromodülasyon, bilişsel rehabilitasyon, beslenme ve yaşam tarzı düzenlemeleri yer alıyor.



#Sağlık
#Alzheimer
#Medipol Sağlık Grubu

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