Bakan Göktaş: Sosyal yardım kalemlerinin çeşitlenmesiyle yardım alan sayısı arttı

Sosyal yardım programlarını hak temelli, nesnel ve etkin bir şekilde geliştirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, "2002 yılında 4 farklı sosyal yardım programı yürütülürken, bu rakamı 50'nin üzerine çıkarttık.

Sosyal yardım kalemlerinin çeşitlenmesiyle bu yardımlara ulaşan vatandaşlarımızın sayısı artmaktadır. Ayrıca sosyal yardımlardan faydalananların büyük bir kısmı çalışamayacak durumda olan çocuk, engelli ve yaşlı gibi kişilerden oluşmaktadır. Türkiye, dünyadaki en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerden biri.

Kimseyi geride bırakmama anlayışımızı sosyal yardımlar konusunda da kararlı bir şekilde sürdürüyoruz