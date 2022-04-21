Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de dört terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dört teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.
"ELEBAŞLARI ÇIRPINIYOR"
Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor...
Geliyor gelmekte olan!
Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle terörist etkisiz.
Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun..."
PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor...
Geliyor gelmekte olan!
Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde @Jandarma'mızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4️⃣ terörist etkisiz.
Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun...
PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor...