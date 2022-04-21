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Gündem Bakan Soylu duyurdu Hakkaride dört terörist etkisiz hale getirildi
HAKKÂRİ

Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de dört terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Operasyonu'nda Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde dört teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu Twitter paylaşımında, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor... Geliyor gelmekte olan!" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Soylu duyurdu: Hakkaride dört terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dört teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dört teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

"ELEBAŞLARI ÇIRPINIYOR"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor...

Geliyor gelmekte olan!

Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle terörist etkisiz.

Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun..."

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