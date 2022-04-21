Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de dört terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dört teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dört teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

"ELEBAŞLARI ÇIRPINIYOR"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor...

Geliyor gelmekte olan!

Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle terörist etkisiz.

Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun..."

PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor...

Geliyor gelmekte olan!



Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde @Jandarma'mızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4️⃣ terörist etkisiz.



Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun... REKLAM April 21, 2022

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