Bakan Yanık: 411 çocuğumuz depremde vefat etti

Bakan Yanık, bugüne kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak deprem bölgesinde 10 il ile 2 ilçeye 760 milyon, deprem bölgesi dışındaki 71 ile 639 milyon 605 bin olmak üzere toplam afet kapsamında gönderilen ödenek miktarının 1 milyar 399 milyon 650 bin lira olduğunu açıkladı.

"Son bilgileri yine sizinle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar Bakanlık olarak bizim sistemimize 1915 refakatsiz çocuğumuz kaydedildi. Bunlardan 1718’ini ailelerine teslim ettik. Halihazırda hastanede takibi yapılan çocuk sayısı 110. Hastanede tedavisi devam ederken iki çocuğumuz maalesef hayatını kaybetti. Kuruluş bakımına aldığımız 85 çocuğumuz, halihazırda mevcut kuruluş bakımında olup da hala daha kimliği belirlenememiş çocuk sayısı 42. Oldukça yüksek sayılardan 42’ye kadar getirdik. İnşallah o çocuklarımızın da kimliklerini tespit edip eğer aileleri varsa onlara ulaşmak değilse kuruluşlarımızda bakımlarını devam ettireceğiz. Maalesef bunların dışında 411 çocuğumuzun da depremde vefat ettiğini tespit ettik. Bunlardan bir kısmı ailelerine bilgisini bir kısmını teslimini yaparak süreci devam ettiriyoruz."

"Son bilgileri yine sizinle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar Bakanlık olarak bizim sistemimize 1915 refakatsiz çocuğumuz kaydedildi. Bunlardan 1718’ini ailelerine teslim ettik. Halihazırda hastanede takibi yapılan çocuk sayısı 110. Hastanede tedavisi devam ederken iki çocuğumuz maalesef hayatını kaybetti. Kuruluş bakımına aldığımız 85 çocuğumuz, halihazırda mevcut kuruluş bakımında olup da hala daha kimliği belirlenememiş çocuk sayısı 42. Oldukça yüksek sayılardan 42’ye kadar getirdik. İnşallah o çocuklarımızın da kimliklerini tespit edip eğer aileleri varsa onlara ulaşmak değilse kuruluşlarımızda bakımlarını devam ettireceğiz. Maalesef bunların dışında 411 çocuğumuzun da depremde vefat ettiğini tespit ettik. Bunlardan bir kısmı ailelerine bilgisini bir kısmını teslimini yaparak süreci devam ettiriyoruz."

Kadınlara yönelik çalışmalara bir kez daha vurgu yapan Bakan Yanık, "Kadınlara yönelik konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi deprem bölgesinde çadır kentlerde, konteyner kentlerde, iş atölyeleri, kadınlara özgü sosyal marketler, bebek ve çocuklara özgü sarf malzemelerini temin ettiğimiz sosyal marketlerimiz halihazırda faaliyetlerine devam ediyor. Ancak önümüzdeki 1 yıllık süreçte bir şekilde deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde hayatını devam edeceği gerçeğini göz önüne alarak kadınlarımızı, çocuklarımızı, engelli bireylerimizi destekleyecek mekanizmaları kuruyoruz. Bu anlamda kadın çalışmaları bizim için çok önemli. Kadınlarımızın hem günlük aktivitelerini gerçekleştirecekleri, hem bir anlamda rehabilite olacakları ama aynı zamanda üretecekleri ki bugün mesela Miş Miş çadırkentteydik. Birlikte bir çadıra girdik. Kadınlarımız kooperatiflerimizin desteğiyle hemen üretmeye bir şeyler yapmaya yemek pişirmeye başlamışlar. Bu üretim mekanizması önemli. Üretim olursa hayat devam eder, üretim olursa insanlar günlük hayatlarını daha kolay devam ettirir. O yüzden biz çadır kentlerimizde kadınlarımızın iş atölyelerini arttırarak çoğaltacağız ve devam edeceğiz inşallah. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızda alakalı 533 yaşlımızı ve 1133 engelli vatandaşımızı deprem bölgesindeki kuruluşlarımızdan hızlıca tahliye etmiştik. Yine çadır konteyner kent yurt ve otellerden psikososyal destek ekiplerimizin taramaları esnasında kuruluş bakımına ihtiyacı olduğunu tespit ettikleri 253 yaşlımız ve 904 engellediğimiz de yine farklı illerimizdeki kuruluşlarımıza kabul ettik ve oralarda onların bakımlarını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.