Barış Pınarı şehidi Hacı Bebek'in eşi: Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık Barış Pınarı şehidi Hacı Bebek'in eşi: Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık TSK'nın yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Gülseren Bebek, "Düğünde ağlanmaz, bu bizim şerefimiz. Bizim için bu en büyük madalya. Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık" dedi.

Haber Merkezi 12 Ekim 2019, 17:35 Son Güncelleme: 12 Ekim 2019, 17:55 AA