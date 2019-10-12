Gündem Barış Pınarı şehidi Hacı Bebekin eşi Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık
KAHRAMANMARAŞ BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı şehidi Hacı Bebek'in eşi: Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık

Barış Pınarı şehidi Hacı Bebek'in eşi: Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık

TSK'nın yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Gülseren Bebek, "Düğünde ağlanmaz, bu bizim şerefimiz. Bizim için bu en büyük madalya. Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık" dedi.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek için cenaze namazı kılındı.
Barış Pınarı Harekatı şehidi Hacı Bebek için cenaze namazı kılındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek (44) memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Göksun Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, töreninin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.

Şehidin babası Kemal, annesi Rabia, eşi Gülseren, kızı Ezgi Yağmur, oğlu Samet ve kardeşleri tören sırasında üzüntü yaşadı. Şehidin kızı ve oğlu babalarının fotoğraflarını elinden düşürmedi.

AA
Babasının beresini başına takan Ezgi Yağmur Bebek: Sen hepimizin kahramanısın. Şehitlik herkese nasip olmaz. Ağlamayacağım çünkü Allah bana sabır veriyor. Seninle gurur duyuyorum babam.

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Anne Gülseren Bebek, oğluna, "Bu bir bayrak yarışı, artık bu bayrağı sen alacaksın" dedi.

"Al bayrağı da sana damatlık yaptık"

  • Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Gülseren Bebek, "Düğünde ağlanmaz, bu bizim şerefimiz. Bizim için bu en büyük madalya. Bu bizim düğünümüz, al bayrağı da sana damatlık yaptık" ifadelerini kullandı.

AA
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek (44) memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Bebek katilleri
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Bebek katilleri

Babasının beresini başına takan Ezgi Yağmur Bebek de "Sen hepimizin kahramanısın. Şehitlik herkese nasip olmaz. Ağlamayacağım çünkü Allah bana sabır veriyor. Seninle gurur duyuyorum babam" dedi.

İl Müftüsü Yardımcısı Süleyman Yavuz tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kerpetenlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek (44) memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal, Vali Vahdettin Özkan, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri yetkililer, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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