Bayrama sayılı günler kala kurban pazarlarında alıcı fiyata satıcı maliyete bakıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlarda alıcı ve satıcılar arasındaki pazarlıklar sürüyor. Bahçelievler'deki Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bayramdan önceki son Pazar gününde vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatlarını araştırdı. Kurbanlık almak için pazara gelenler bütçelerine uygun kurbanlık ararken, satıcılar bayrama sayılı günler kala satışların az olduğuna dikkat çekti.

"25 HAYVAN GETİRDİM 8'İNİ SATABİLDİM"

Tokat'tan büyükbaş hayvan satmak için gelen Nail Duran "Satış yok nerede satış. 25 hayvan getirmişim daha satabildiğim 7-8 hayvan. Aldığımız fiyata burada veremiyoruz. 25 hayvan getirdim ama 8 hayvan sattım gerisi duruyor. Oturuyoruz çay kahve içiyoruz hayvanları sırtımıza alıp geri götüreceğiz" dedi.

"ALICILAR PAZARLIKTA BİZİ ZORLUYOR"

Bir diğer satıcı Erkan Özer ise, "Alıcılar bizi çok zorluyor pazarlık yaparken pazarlığı olup bitiremiyoruz. Aramızda uçurum gibi bir rakam kalıyor. Maliyetler çok yüksek TIR parası, yer parası, çadır parası. Burada yememiz içmemiz her şey pahalı ama millet bunu görmüyor. Yani onlar da haklı biz de haklıyız haksız bulamıyoruz bir türlü" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ CEBİNİ DÜŞÜNÜYOR BİZ DE KENDİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Başka bir büyükbaş hayvan satıcısı Cihan Karakoç ise, "Geçen seneye oranla biraz yüksek fiyatlar. 36 tane getirdik 4 tane kaldı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden geliyoruz. Vatandaşlar cebini düşünüyor biz de kendimizi düşünüyoruz. İster istemez biraz sıkıntılı geçiyor pazarlıklar" diye konuştu.

"BÜTÇEMİZE UYGUN BAKACAĞIZ"

Büyükbaş hayvan almak için pazara gelen Mustafa Turan, "Bütçe olarak bakacağız biz 5 kişiyiz. Fiyatlarda geçen seneyle bu sene arasında çok fazla birşey yok. Yüzde 10 civarında bir fiyat farkı var. Geçen sene aldığımız fiyatın çok az bir üstünde bu sene de bakıyoruz. Pazar düzeni güzel olmuş. Geçen sene de bu düzendeydi ama bu sene daha güzel olmuş. Düzen olarak da güzel yer olarak da güzel. Her sene biz buraya geliyoruz" ifadelerini kullandı.











