Bodrum'da değişmeyen görüntü: Ana isale hattı patladı yine yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu. Öte yandan, bölgede su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, tonlarca su etrafa saçıldı.
Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda büyük bir çukur oluşurken, çıkan tazyikli su boşa aktı.
İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede belediye ve polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı.
Ekiplerce hattın tamiri için onarım çalışması başlatıldı.