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Bodrum'da değişmeyen görüntü: Ana isale hattı patladı yine yol çöktü

Bodrum'da değişmeyen görüntü: Ana isale hattı patladı yine yol çöktü

19:139/10/2024, Çarşamba
AA
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Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu yolda göçük oluştu.
Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu yolda göçük oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu. Öte yandan, bölgede su kesintilerinin yaşanacağı belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, tonlarca su etrafa saçıldı.


Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda büyük bir çukur oluşurken, çıkan tazyikli su boşa aktı.

İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede belediye ve polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı.


Ekiplerce hattın tamiri için onarım çalışması başlatıldı.



Aydın'da kirli suyun arıtılmadan denize boşaltıldığı görüntüler mide bulandırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Didim Atık Su Arıtma Tesisinden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeden su numunesi aldı. Tesisteki kirli suyun arıtılmadan Fener Koyu'nda denize boşaltıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Bölgeden numune alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çıkacak sonuçları analiz edecek. Ayrıca, balıkçıların da oltayla balık avladığı kısımda deniz suyunun kahverengiye büründüğü görüldü. Öte yandan AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tuncer, şu ifadeleri kullandı: "Burası Türkiye'nin önemli turizm ilçelerinden Didim. Denizin eşsiz mavisini kanalizasyon pisliği ile zehirleyen bu sözde arıtma tesisi de CHP yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait. İzmir Körfezi'ni mahveden, zehirleyen CHP yönetiminin Aydın versiyonu. Klasik bir CHP performansı. İşine gelince gerçekleri çarpıt, işine gelince sorumluluk alanındaki kepazeliklere sessiz kal."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunmak istiyorsan rakı reklamı yapmaktan vazgeç

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kadın hakları konusunda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalafet partisi yoktur. Kadının statüsünü güçlendirmede elimize su dökecek hiçbir parti yoktur. Ülkemize çağ atlatan kadro yine biziz." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren Erdoğan, "Sayın Özel, kadınlar arasında ayrımcılık görmek istiyorsa önce kendi tarihini okusun. Kendi tarihiyle bir yüzleşsin sonra yüreği yetiyorsa çıkıp AK Parti'yi eleştirmeye kalksın. AK Parti'ye, 'kadınları eşit görmüyor.' iftirası atmak, CHP Genel Başkanı'nın hakkı da, haddi de değildir. Kadına şiddetin en temel nedeni alkol bağımlılığıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunmak istiyorsan rakı reklamı yapmaktan vazgeç." dedi.


#Bodrum
#Muğla
#isale hattı

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