|
Gündem

Bodrum'da yine aynı manzara: Ana isale hattı patladı otomobil oluşan çukura düştü

Adını sık sık su isale hattında meydana gelen patlamalarla duyuran Muğla'nın Bodrum ilçesinde yine aynı manzara yaşandı. Akyarlar Mahallesi'ndeki Güney isale hattında, bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, patlamayla birlikte açılan çukura düştü. Otomobil, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı.

18:24 - 19/06/2024 Çarşamba
DHA
Bodrum'da bir otomobil ana isale hattında meydana gelen patlama sonrası oluşan çukura düştü.
Bodrum'da bir otomobil ana isale hattında meydana gelen patlama sonrası oluşan çukura düştü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlamada otomobil, oluşan çukura düştü. Ekipler, otomobili çıkarırken, bölgede onarım çalışması başlatıldı.

Öte yandan, bölgede 16 saat su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Çukura düşen otomobili ekipler çıkardı

Akyarlar Mahallesi'ndeki Güney isale hattında, bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, patlamayla birlikte açılan çukura düştü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Otomobili ekipler tarafından çukurdan çıkarıldı. Bölgede ekipler tarafından onarım çalışması başlatılırken, 16 saat su kesintisi yaşanacağı bildirildi.





#Bodrum
#Muğla
#İsale Hattı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
DGS sınavı ne zaman? ÖSYM duyurdu! 2024 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı