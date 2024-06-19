Bodrum'da yine aynı manzara: Ana isale hattı patladı otomobil oluşan çukura düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan geçen isale hattındaki patlamanın şiddetiyle asfalt yarılırken, yolda büyük çapta göçük oluştu. Daha önce birçok kez tekrarlandığı öğrenilen olayın ardından cadde üzerindeki bazı işletmelerin bahçelerini su bastı.