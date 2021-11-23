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POLİTİKA

CHP'li Mehmet Bekaroğlu FETÖ yayınında konuştu: İktidarı göndereceğiz

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) haber sitesine açıklamalarda bulundu. Bekaroğlu konuşmasında, "Bu iktidarı demokratik sabırla kazasız belasız göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Mehmet Bekaroğlu FETÖ yayınında konuştu: İktidarı göndereceğiz
CHP'li Mehmet Bekaroğlu

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, FETÖ'nün haber sitesinin canlı yayınına konuk oldu. Burada, erken seçimi gündeme getirme, Millet İttifakı, parlamenter sistem konuları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına ilişkin açıklamalarda bulunan Bekaroğlu, iktidarı gönderme vaadinde bulundu.

"KAZASIZ BELASIZ GÖNDERECEĞİZ"

Bekaroğlu, konuşmasında, "Bu iktidarı demokratik sabırla kazasız belasız göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

DURMUŞ YILMAZ DA KONUK OLMUŞTU

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da FETÖ'cülerin haber sitesine açıklamalarda bulunmuştu.

FETÖ'cüler, Yılmaz'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sorular yöneltirken Türkiye'de her şeyin kötü gittiği mesajı verilmişti.

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