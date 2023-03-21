Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayirli yeni mevkidaşı Attaf’ı tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uluslararası toplumun uzattığı yardım elini unutmayacaklarını belirterek, "Sadece zarar ve kayıpların 103,5 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor." dedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti.