Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'taki intihar saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan intihar saldırısını kınadı.

DÜNYA Irak'ta intihar saldırısı: 21 ölü 44 yaralı

"Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerinde bugün düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.