Gündem Dışişleri Bakanlığından Bağdattaki intihar saldırısına kınama
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'taki intihar saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

Haber Merkezi DHA
Patlamalar, çarşı içinde insanların yoğun olarak bulunduğu noktada gerçekleşti.
Patlamalar, çarşı içinde insanların yoğun olarak bulunduğu noktada gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan intihar saldırısını kınadı.

Irak'ta intihar saldırısı: 21 ölü 44 yaralı
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Irak'ta intihar saldırısı: 21 ölü 44 yaralı

"Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerinde bugün düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Bağdat'ta intihar saldırısı: Olay yerinden ilk görüntüler
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Bağdat'ta intihar saldırısı: Olay yerinden ilk görüntüler
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

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