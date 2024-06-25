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Diyarbakır ve Mardin'deki büyük yangının uydu görüntüleri ortaya çıktı

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 20 Haziran 2024 tarihinde çıkan yangının elektrik kaynaklı olmadığına ilişkin belge ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Konuya ilişkin konuşan Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, "Vatandaşlarımızdan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını sabır ve sükûnetle beklemelerini istirham ediyoruz.” dedi. Yangının iki farklı özel mülkte gerçekleştirilen anız yakımından kaynaklandığını belirten Atalay, “Konuyla ilgili tüm görüntü ve deliller, ilgili makamlarla paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

20:57 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 21:09 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Dicle Elektrik'in yayınladığı, yangının elektrik kaynaklı olmadığına dair görüntüler.
Dicle Elektrik'in yayınladığı, yangının elektrik kaynaklı olmadığına dair görüntüler.

Dicle Elektrik, Diyarbakır ve Mardin illerinde 20 Haziran 2024 tarihinde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yangının elektrik hatlarından kaynaklanmadığını belirten Dicle Elektrik,
'yapılan detaylı incelemeler ve elde edilen deliller doğrultusunda,
yangının anız yakımı nedeniyle çıktığı' bilgisini paylaştı.

"Direk düşmesi veya alçak gerilim arızasına rastlamadık"

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda yangın çıkış sebebini uydu ve farklı kamera kayıtları ile doğruladıklarını ifade ederek; “
20 Haziran'da meydana gelen yangının ardından saha ekiplerimizle birlikte yaptığımız ilk çalışmalarda yangının elektrik hatlarından kaynaklanmadığını tespit etmiştik. Ardından yangın ile ilgili basına, kamuoyuna ve savcılığa intikal eden iddiaları da cevaplamaya devam ediyoruz. Yangının başladığı Köksalan Mahallesi mezarlık bölgesinde elektrik hattımızın bulunmadığını bir kez daha ifade etmek isterim. Yangının hemen ertesi günü saat 10:00 sularında Köksalan Mahallesinin genelinde, hem köy içi alçak gerilim şebekesi hem de orta gelirim şebekesinin bulunduğu alanlarda yaptığımız incelemelerde herhangi bir iletken kopukluğu, direk düşmesi veya alçak gerilim arızasına rastlamadık. Bu tespitlerimizi son olarak yaptığımız detaylı tespit ve incelemelerle, uydu görüntüleri ve farklı kamera kayıtları aracılığıyla da doğruladık.
” dedi.

"Yangın, özel mülkte anız yakımından sonra yayıldı"

Yangının iki farklı özel mülkte gerçekleştirilen anız yakımından kaynaklandığını belirten Atalay,
“Bazı medya organları ve sosyal medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu iddia edilmiş olsa da, biz elektrik hatlarından kaynaklanmadığını kanıtlarıyla beraber tekrar ifade ediyoruz. 17 Haziran 2024 ve 20 Haziran 2024 tarihlerinde Sentinel 2 uydusundan aldığımız görüntülerde de görüleceği üzere, yangının anız yakımından kaynaklı olduğu görülmektedir. Nem ve ısı göstergeleri de anız yakımının, yangından saatler önce parsellerin çevrilerek planlı bir şekilde yapıldığını net olarak gösteriyor. Arazinin, anız yakımı olmadığını iddia eden ve valilik açıklamasını da yalanlayarak yangının elektrik tellerinin tutuşmasından kaynaklandığını belirten sözde görgü tanığının ailesine ait olduğu tespit edildi. Yangının meydana geldiği diğer arazinin de bir başka tanığın ailesine ait bir alan olduğu da tespit ettik.”
şeklinde konuştu.

"Görsel deliller adli makamlara sunuldu"

Bazı medya organlarınca yangına ilişkin servis edilen kamera görüntülerinin de 23 Haziran 2024 tarihine ve gündüz saatlerine ait olduğunu belirten Atalay,
“15 vatandaşımızın vefatı ve onlarca insanımızın yaralanması ile sonuçlanan yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde akşam saatlerinde başlamışken, medya ve sosyal medya mecralarında yayılan söz konusu kamera kaydı 23 Haziran 2024 tarihine ait olup gündüz saatlerini gösteriyor. 24 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde, Mardin'in Derik ilçesinde bir meyve bahçesinde çıkan ve elektrik tellerinden kaynaklı olduğu öne sürülen bu yangın videosunda, kamera kaydında kamera görüntülerinde kayıt tarihinin ‘2024.06.23’ olduğu açıkça görülüyor.”
ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin açıklamalarına devam eden Memet Atalay;
“Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tüm görüntü ve delilleri, kamu kurumları ve ilgili makamlarla paylaşmaya devam ediyoruz. Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit. Ancak vatandaşlarımızdan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını sabır ve sükûnetle beklemelerini istirham ediyoruz.”
diye konuştu.
Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay

"Yatırım çalışmalarına kırsal ve tarımsal bölgelerde engelleme"

Dicle Elektrik, 1 milyar dolardan fazla şebeke yatırımı yapılmasına rağmen, özellikle kırsal ve tarımsal sulama alanlarında saha çalışanlarına fiziki ve sözlü şiddet yaşadığını açıkladı. Zaman zaman fiziki saldırılara dönüşen, çalışanlarının darp edildiğini, araçlarının tahrip edildiğini belirten şirket, buna rağmen yatırımlarından vazgeçmemekte kararlı olduğu ifade etti.

10 yıllık teknoloji odaklı yatırımları ve etkin saha çalışmaları ile kayıp kaçak oranını yüzde 76’dan yüzde 43’e düşürdüğünü vurgulayan şirket, ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağlandığını belirtti.



Kayıp kaçak oranında 10 yılda tüm engellemelere rağmen yıllık yaklaşık 9 milyar KwH enerjiyi kayıt altına alan bir dağıtım şirketi, bu sayede ülke ekonomisine özelleştirmenin ilk 10 yıllında 165 milyar TL katkı sağladı.



#Dicle Elektrik
#Mardin
#Diyarbakır
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