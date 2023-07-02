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Ege'de Yunan mezalimi yine yüzünü gösterdi: Onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuzey Ege'de düzensiz göçmenlere insanlık dışı muamelelerde bulunup ölümlerine dahi neden olan Yunanistan zalim yüzünü bir kez daha gösterdi. Yunanistan unsurları, Kuzey Ege'de 84 düzensiz göçmeni Türk kara sularına itti. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botların içinde olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

19:57 . 2/07/2023 Pazar
AA
Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Bölgeye yönlendirilen "KB-20", "KB-4304" ve "TCSG-6" botları, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Kıyıya getirilen 84 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.



#Ayvacık
#çanakkale
#düzensiz göçmen
#operasyon
#Sahil Güvenlik
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