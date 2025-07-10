Genç yaşta kalbine yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Tuğba Egüz, geçtiğimiz hafta evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Egüz'ün, yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.