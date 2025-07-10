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Genç yaşta kalbine yenik düştü

Genç yaşta kalbine yenik düştü

11:0410/07/2025, Perşembe
IHA
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Tuğba Egüz
Tuğba Egüz

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Tuğba Egüz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Tuğba Egüz, geçtiğimiz hafta evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Egüz'ün, yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Yoğun bakım ünitesinde bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.


Egüz'ün ani ölümü, ailesi, yakınlarını yasa boğarken cenazesi, bugün Efeler Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Germencik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



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