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ZONGULDAK

Hayvanat bahçesinden kaçırdıkları alageyik pahalıya patladı: Rekor ceza kesildi

Hayvanat bahçesinden kaçırdıkları alageyik pahalıya patladı: Rekor ceza kesildi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde faaliyet gösteren fabrikaya ait hayvanat bahçesindeki alageyiği kaçırıp av tüfeğiyle vurduğu iddiasıyla tutuklanan kişiye 61 bin 370 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA
Hayvanat bahçesinden kaçırdıkları alageyik pahalıya patladı: Rekor ceza kesildi
Ala geyiği hayvanat bahçesinden çalıp öldüren şahıslar yakalandı.

Çukur Mahallesi'ndeki fabrikaya ait hayvanat bahçesinde bulunan alageyiği 18 Mart'ta kaçırıp av tüfeğiyle vurduğu iddiasıyla tutuklanan M.B'ye, Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce korunma altındaki alageyiği vurmaktan 60 bin lira, yasak günde avlanma nedeniyle de 1370 lira ceza verildi.

Cezanın, M.B'ye tebliğ edileceği öğrenildi.

Öte yandan diğer şüpheli tutuklu C.A. hakkında ise cezai işlem uygulanmadığı bildirildi.

Çukur Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikaya ait hayvanat bahçesindeki alageyiğin yerinde olmadığını fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine jandarma çalışma başlatmıştı.

JASAT ekipleri yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen saha çalışması ve teknik takip sonucu alageyiği kaçırıp av tüfeğiyle vurdukları iddiasıyla gözaltına alınan C.A. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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