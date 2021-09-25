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Gökçek: Ben değil Mansur FETÖ’cü

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ’ye rant sağladığı iddiasıyla hakkında yapılan suç duyuruları nedeniyle ifade verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İbrahim Melih Gökçek: Ben değil Mansur Yavaş FETÖ’cü
Melih Gökçek

ABDULLAH SARİCA - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek’in FETÖ’ye imar konusunda rant sağladığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunu işleme alarak soruşturma başlatan Başsavcılık, Gökçek’in ifadesine başvurdu.

Dün Ankara Adliyesi’ne gelen Gökçek, iddialarla ilgili savcıya beyanda bulundu.

Savcılık işlemlerinin ardından basın açıklaması yapan Gökçek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, benimle ilgili FETÖ hakkında suç duyuruları var. Bir yığın suç uydurmuşlar. Hepsine cevap verdim. Özellikle oraya delillerimi de koydum. Eğer FETÖ’cülükten yargılanması gereken biri varsa o da Mansur Yavaş’tır. 2014 yılında FETÖ’cülerin televizyonunda karşı karşıya geldik. FETÖ’cüler, televizyondan sesimi aldılar ve onu savundular. Sözcü gazetesi, ‘FETÖ’cülerin adayı Ankara’da Mansur Yavaş’ diye haber yaptı. FETÖ’cülükten sorgulanacak biri varsa tartışmasız Mansur Yavaş’tır. Bu iftiraları nedeniyle önümüzdeki hafta Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

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