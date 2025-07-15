İslam adı altında gizli misyonerlik

Elebaşı Fetullah Gülen’in vaazlarında, kitaplarında ve dergilerinin satır aralarında yaptığı Hristiyanlık övgüsü dikkati çekiyor. Birçok mesajında gizli misyonerlik faaliyetleri göze çarpıyor. 1974 yılında Lozan Hareketi bildirisiyle örgütlenen misyoner teşkilatları, Müslüman ülkelerde “İncil Müslümanlığı” için harekete geçti. FETÖ’nün “Altın Nesil”i de böyle. Haçlı misyonerlerin mühendislik ürünü olan ‘Altın Nesil’ İncil Müslümanları, Hristiyan Müslüman ve Hristiyan İslam gibi bir düzine ad kullanıyor. FETÖ’nün İncil Müslümanları, dış görüntüsü, sözleri, seçtiği kelimeler, işlediği konular itibariyle tamamen Müslüman bir görüntüye sahipken iç dünyada Hristiyanlara hizmet etmeye kuruluyor. Verdikleri görüntüden kullandıkları kavramlara, ibadetlerinden, ibadet mekânlarına her şey İslam’a ait.





HRİSTİYANLARIN TABİRLERİNİ KULLANDI

1974’ten sonra kurgulanan misyoner mühendisliği çerçevesinde Fetullah Gülen’e önce Hristiyan ruhuna sahip insanlar yetiştirmek için meşru görüntülü bir sistem kurduruldu, cemaat söylemlerinden uygulamalarına, tamamen İncil merkezli ve İncil’e yönlendirici faaliyetler yürütüldü. Gülen’in 1970’lerden günümüze kayda giren yazı ve konuşmalarında Mesih olma hedefi ve talimatı görülüyor. ‘Mesih, Mesih soluklu, Mesih enfas, Mesih eda, gökten inmiş Mesihler’ Gülen’e özel tabirler olarak konuşmalarında yer alıyor. Müslümanları, İslam’ı ve Hz. Muhammed’i, Muhammediyet adı altında, Hristiyanların hitap şekliyle kullanıyor.





PAPA’YA PAVLUS TABLOSU

Gülen’in 1998’de Papa’ya yazdığı mektubun her bir ifadesi Hristiyan dünyasına açılan bir kapı niteliği taşıyor. Mektupta kullandığı ifadeler Mesih’in dönüşüne ortam hazırladığını gösteriyor. Bu mektuba karşılık Papa’nın Gülen’e verdiği hediye de dikkat çekiyor. Papa Gülen’e Hristiyanlığın sembollerinden olan ve Anadolu’ya Hristiyanlığı ilk getiren Aziz Pavlus ve Aziz Petrus’un kabartma tablosunu veriyor. Papa’nın hediyesindeki Pavlus, misyonerlik faaliyetlerinde geliştirdiği içten Hristiyanlaştırma taktik ve yöntemleriyle biliniyor. Pavlus, Hristiyanlaştırmak istediği kitlelerin kılığına girerek faaliyetlerini yürütürken Gülen’in de aynı taktiği uyguladığı görülüyor.





MİSYONER TAKTİĞİ İLE ÖRGÜTLENME

Misyoner mühendisliğinin ilk ayağını köle askerler yetiştirmek oluşturuyor. Gülen de bu taktiği uyguladı. Önce kendine sorgusuz tapacak köleler yetiştirdi. Yetiştirdiği kölelere, Hristiyanlığa özgü ne kadar Hristiyan’ı tanımlayan lakap ve isim varsa verdi. ‘Mesihleşenler, Mesih soluklu yiğitler, Havariler, Rahipler, Ruh insanları, Kudsiler, Bizans askeri, Haçlı askeri gibi isimleri kullandı.





İSTAVROZ, HAÇ, TESLİS…

Resimlerde, mesihî sembolleri, yazı ve sözlerinde ise kendisini işledi. Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğunu hatta bir ileri seviyeye taşıyarak Hz. İsa’nın Tanrı olduğunu, Hz. İsa’nın haça gerildiğini, Hz. Muhammed’in Hz. İsa’nın babası olduğunu, kendisinin ve örgütünün de Tanrı’nın oğulları olduğunu, Tanrı’nın insan bedenine girdiğini söyledi, yazdı, sembollerle de ifade etti. Gülen yalnız teslis inancını işlemekle kalmayıp, Hristiyanlığa ait, asli günah, doğuştan günah, vaftiz, Hristiyanlığın ahiret anlayışı, istavroz, haç çıkarma gibi diğer tüm esasları da ayrı ayrı işledi.





KİLİSE YOLUNU GÖSTERDİ

Tasavvuf inancını da Hristiyanlığa uyarlayan Gülen, tasavvuf diye Hristiyan ruhbanlığına yöneldi. Rahipler gibi evlenmemeyi ideal haline getirdi, beden düşmanlığı üretti, dünya düşmanlığı üretti, cennet parselledi, cehennemden çıkardı. Gülen’in dinler arası diyalog projesi yürüttüğü faaliyetlerin altın vuruşu oldu. İslam’ın kale kapılarını içten açmak ve Mesih inancını yerleştirmek için çaba harcadı.