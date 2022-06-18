Gündem İstanbul Üniversitesindeki izinsiz LGBT eyleminde 26 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi'ndeki izinsiz LGBT eyleminde 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi önünde izinsiz eylem düzenleyen ve uyarılara rağmen alandan ayrılmayan 26 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbul Üniversitesindeki izinsiz LGBT eyleminde 26 kişi gözaltına alındı
İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde LGBT+ üyeleri tarafından 'onur haftası' için planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu 'Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız’ başlıklı hazırlanan bildiriyle tepki gösterdi.

Fakülte önünde toplanan çok sayıda Müslüman, LGBT etkinliğine karşı tepkilerini sürdürdü.

  • Gelen tepkiler üzerine etkinliği düzenleyen oluşum pikniğin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan duyuru paylaşımında grup üyelerine Beyazıt çevresinde gezmemelerini ve alandan ayrılmaları tavsiye edildi.

Ancak izinsiz eylemi sürdürmek isteyen ve bir grup alanda taşkınlık çıkardı.

Valilikten yapılan açıklamada, İÜ İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Etkinlik için toplananlara güvenlik güçlerince, eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde uyarı ve ikazlarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişi güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Üniversitesi'nde planlanan LGBT pikniği iptal edildi
GÜNDEM
İstanbul Üniversitesi'nde planlanan LGBT pikniği iptal edildi
Atlantikten yayıldı

Atlantik'ten yayıldı

​Avrupa'da alarm verildi: Türkiye'yi etkileyecek mi?
Sırt sırta vatana hizmet

Sırt sırta vatana hizmet

​'Bayrağı babamdan devraldım inşallah kardeşime devredeceğim.'
Mezarımın karşısına konulsun

​Pençe-Kilit'in Sivaslı şehidi 'İçime doğuyor' diyerek vasiyet etmiş.

​Hem fiyatı hem de kilolarıyla dikkat çektiler.

Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi.

İki bin 500 nüfuslu ilçe 200 bin kişiyi ağırladı.

​Elon Musk'ın tweeti sosyal medyayı salladı: Zamanlaması manidar.

​Her anını kaydetti: Milyonlarca kişi o anları izledi.

Milyonlarca üniversite adayı ter dökecek.

​Valilikten kuvvetli yağış uyarısı.

​Vekil ayrıcalığını kullandı.

​İBB Çırağan'dan sonra Emirgan'daki 54 ağacı katletmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.