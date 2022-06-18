İstanbul Üniversitesi'ndeki izinsiz LGBT eyleminde 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde LGBT+ üyeleri tarafından 'onur haftası' için planlanan organizasyona pek çok sivil toplum kuruluşu 'Sapkınlığın karşısında fıtratın yanındayız’ başlıklı hazırlanan bildiriyle tepki gösterdi.

Fakülte önünde toplanan çok sayıda Müslüman, LGBT etkinliğine karşı tepkilerini sürdürdü.

Gelen tepkiler üzerine etkinliği düzenleyen oluşum pikniğin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan duyuru paylaşımında grup üyelerine Beyazıt çevresinde gezmemelerini ve alandan ayrılmaları tavsiye edildi.

Ancak izinsiz eylemi sürdürmek isteyen ve bir grup alanda taşkınlık çıkardı.

Valilikten yapılan açıklamada, İÜ İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Etkinlik için toplananlara güvenlik güçlerince, eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde uyarı ve ikazlarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişi güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

REKLAM