İstanbul'da fuhuş çetesi çökertildi; çete üyeleri korsan taksici olduklarını iddia etti.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından bazı ulusal haber kaynaklarında yer alan, 'Ajans ve menajerlik adı altında internet üzerinde kurulan sohbet grupları üzerinden kadın pazarlandığı ve fuhuşa aracılık edildiği' yönündeki haberleri ihbar olarak değerlendirilerek soruşturma başlatıldı. İhbarda belirtilen grubu mercek altına alan polis ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin ile teknik ve fiziki takip başlattı. Polis ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren çalışmasının ardından çetenin işleyişi ortaya çıkarıldı. Çete üyelerinin yurt dışında hasta ve bebek bakıcılığı, temizlikçilik gibi işler arayan kadınlarla 'Ajans' adı altında iletişime geçerek İstanbul'a gelmeye ikna ettikleri ve kadınların yanlarında getirdikleri para tükenene kadar bekledikten sonra fuhuş yapmaya yönlendirdikleri belirlendi. Çaresiz kalan kadınların fuhuş yapmayı kabul ederek çeşitli otellerde erkeklerle para karşılığında ilişkiye girdikleri tespit edildi.