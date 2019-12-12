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İstanbul'da lüks rezidansta bavul cinayeti: Bavul içinde kadın cesedi bulundu

İstanbul'da lüks rezidansta bavul cinayeti: Bavul içinde kadın cesedi bulundu

İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu. Kadının kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Cinayetin meydana geldiği rezidans.
Cinayetin meydana geldiği rezidans.

İstanbul'daki olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi.

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29), sevgilisi olduğu belirtilen Didem M. (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Abdulselam G., cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G., dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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