Gündem Karaburunda çiçek açan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin TL
İZMİR

Karaburun'da çiçek açan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin TL

Dünya üzerinde çok az ülkede görülen ve nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa Koruma Birliği’nce koruma altında bulunan kum zambakları, İzmir Karaburun’un cennet plajlarından Badembükü’nde çiçek açtı. Karaburun Belediyesi tarafından koruma altına alınan kum zambağına zarar verenler hakkında 80 bin 465 TL idari para cezası uygulanıyor.

Haber Merkezi İHA
İzmir Karaburunda çiçek açan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin TL
Koruma altında bulunan kum zambakları, İzmir Karaburun’un cennet plajlarından Badembükü’nde çiçek açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bulunan Badembükü kumsallarında kum zambakları, çiçek açmaya başladı.

Kum zambağına zarar verenler hakkında 80 bin 465 TL idari para cezası uygulanıyor.
İHA
Kum zambağına zarar verenler hakkında 80 bin 465 TL idari para cezası uygulanıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan, kum zambağına zarar gelmemesi için Karaburun Belediyesi, sahilde güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan Karaburun Belediyesi tarafından, kum zambağına zarar verenler hakkında 80 bin 465 TL idari para cezası uygulanıyor.

Kum zambaklarının açtığı alan iplerle çevrilerek koruma altına alındı.
İHA
Kum zambaklarının açtığı alan iplerle çevrilerek koruma altına alındı.

Koruma altına alındı

Etrafı taşlarla örülen, uyarı tabelaları asılan ve çevresi iplerle çevrilerek korunan kum zambaklarına karşı vatandaşların da duyarlı olmasını isteyen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Badembükü plajımıza her türlü motorlu araçla giriş yapılmasını ve çadır kurulmasını yasakladık. Nesli tükenmekte olan değerlerimize karşı hassas olmamız ve onların da yaşam haklarına saygı göstermemiz gerekiyor. Dünyanın çok az ülkesinde görülen bu güzel bitkimizi Karaburunlular olarak iyi tanıyoruz. Onları gözümüz gibi korumak ve yaşamalarını sağlamak için hassas davranıyoruz” dedi.

Plajın çevresine uyarı levhaları asıldı.
İHA
Plajın çevresine uyarı levhaları asıldı.

Sadece sıcak aylarda açıyor

Özellikle kumulların oluşmasında çok önemli etkiye sahip olan özel soğanlı bir bitki türü olan kum zambakları, sadece yazın en sıcak aylarında çiçek açıyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çiçeklenen ve nesli tehlike altında olan kum zambakları, en sıcak hava şartlarına dayanıklı olmaları, üzerlerine kum geldikçe uzayarak kum tepelerinin oluşumunda önemli yere sahip olmaları ile biliniyor.

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