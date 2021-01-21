Kaçacak delikleri kalmadı: Ortak mekanizma kurulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, 2 gün süren Irak temaslarında terörle mücadele ve iki ülke iş birliğine ilişkin önemli kararlar alındı. Terörle mücadelede olası ortak operasyonlar öncesinde, bilgi değişimini hedefleyen 7 gün 24 saat görev yapacak ortak bir mekanizma kurulması üzerinde fikir birliğine varıldı. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak Başbakanı Kazımi ile Ankara’daki buluşmalarında çizilen çerçevenin içini dolduracak teknik çalışmalar yapılırken, başta terörle mücadele olmak üzere birçok konuda mutabakata varıldı. Mutabakat konularının başında, terörle mücadelede olası ortak bir operasyon öncesinde, bilgi değişimini hedefleyen 7 gün 24 saat görev yapacak ortak bir mekanizma kurulması geliyor.

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Hulusi Akar

GÜNDEM Bakan Akar: Teröristlerin sonunu getirmekte kararlıyız

ORDULARDA DİL BİRLİĞİ

Halen bölgede Milli İstihbarat Teşkilatının yerel güçlerle kurmuş olduğu istihbarat sistemi üzerinden Irak makamlarıyla bilgi alışverişi gerçekleştiriliyordu. Üzerinde fikir birliğine varılan ortak mekanizma ile, iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımı resmi bir zemine oturtulmuş olacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşüp, Irak Türkmen Cephesi Erbil Ofisi’ni ziyaret etmişti.

Akar’ın Irak merkezi yönetimiyle temaslarında, TSK’nın Irak ordusunun yeniden yapılanmasına katkısı, ortak eğitimler ve tatbikatların icrası ile dil eğitimi konusunda karşılıklı iş birliğine ilişkin mutabakata varıldı. Irak askerine Türkçe eğitimleri verilecek. Türkiye ortak eğitim ve tatbikatlar ile NATO’daki bilgi ve tecrübelerini de Irak ordusuna aktaracak. Ortak eğitimler konusunda, daha önce Peşmerge’nin eğitildiği Başika Kampı’nın fiziki alt yapısı güçlendirilerek uygun hale getirilebileceği belirtiliyor.

GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Akar Irak'ta

Türkiye ve Irak ordu personeli, karşılıklı olarak lisan öğrenmek amaçlı gönderilecek. Irak askerine Türkçe eğitimleri, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Kara Lisan Okulu’nda verilecek. Yine Iraklı subayların Harp Okullarında eğitilmesi de devam eden müzakerelerde iki ülke gündeminde yer alması beklenen konular arasında. Türkiye, milli savunma sanayisiyle Irak Silahlı Kuvvetlerini desteklememeye hazırlanıyor. Irak tarafının talebi üzerine bu destek, PKK’ya gerçekleştirilecek operasyonlarda askeri destek olarak daha da etkin bir şekilde verilebilecek.

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Masadaki iş birliği sahaya yansıyacak

Bakan Akar, Sincar’daki son duruma ilişkin olarak da, muhataplarında bilgi aldıklarını anlatırken, “Teröristlerin özellikle Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bağdat yönetimi, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler. ‘Önümüzdeki dönemde alınacak bazı tedbirlerle teröristlerin buradan çıkmaları sağlanacak’ diye bilgi verdiler. Bu konuda herhangi bir şekilde bizden yardım, destek isterlerse bunu da sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik” dedi.

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Akar, Irak ziyaretinin sahaya yansımaları konusunda ise şunları kaydetti: “Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin gerçekleşmesi ve bununla alakalı uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. Bu konuda tarafların istekli olduğunu gördük. Hem uluslararası ortamı hem de mevcut durumu değerlendirdiğimizde artık PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz. Hem bölgesel yönetim hem de Bağdat ile yapacağımız iş birliği sonucunda teröristlerin sonunu getirmekte kararlı olduğumuzu buradan söyleyebiliriz.”

Türkmenlerin emniyetine özel önem

Bakan Akar, ziyareti kapsamında Irak’taki Türkmenlerle bir araya geldi. Akar, “Onların daha güvende ve rahat yaşamaları için yapılması gereken ne varsa, gerek bölgesel yönetim gerek merkezi yönetim tarafından alınması gereken ne tedbirler varsa bunları uygun şekilde iletip takip edeceğiz” dedi.