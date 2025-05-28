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Karadeniz'de balıkçılar çıkardı: İnce uzun yaratığın ne olduğu bilinmiyor

Karadeniz'de balıkçılar çıkardı: İnce uzun yaratığın ne olduğu bilinmiyor

17:3228/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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Karadeniz'de balık tutmaya giden balıkçılar ilginç ve daha önce görülmemiş bir canlıyla karşılaştı. Ne olduğunu çözemeyen balıkçılar çareyi sosyal medyada yaratığın fotoğraflarını atmakta buldu. Gizemini ise hala koruyor.

Rus balıkçıların ağına Karadeniz'de daha önce hiç görülmeyen bir cisim takıldı.

Balıkların bağırsaklarını temizlerken bir balıkçı, balığın içinden daha önce görülmemiş bir yaratık çıkardı.

Ne olduğu bilinmiyor

Mynet'in haberine göre, ne olduğunu çözemeyen balıkçılar bir tür sülüğe benzeyen yaratığın ne olduğunu bilemedikleri için fotoğraflarını paylaştı.

Ne olduğuna dair ise net bir bilgi gelmedi.




#Balıkçı
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