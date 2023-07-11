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Konsoloslar 15 Temmuz Müzesi’nde

15 Temmuz Derneği ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliği ile “Hafıza-15 Temmuz” etkinliği düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin 7. yılındaki anma programları kapsamında Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe yabancı ülkelerin büyükelçileri, başkonsolosları, ticaret müşavirleri ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Rabia Şenol
04:00 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise 15 Temmuz’da milletin darbecilere nasıl karşı durduğunu birçok görselle katılımcılara anlattıklarını belirtti.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise 15 Temmuz’da milletin darbecilere nasıl karşı durduğunu birçok görselle katılımcılara anlattıklarını belirtti.

Müzenin gezilmesiyle başlayan etkinliğe katılanlara rehber eşliğinde 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde yaşanan olaylar aktarılırken müzede sergilenen materyallerle şehit ve gazilerin o gece kullandıkları eşyaların önemi anlatıldı.


MİSYON ŞEFLERİNİ BİLGİLENDİRİYORUZ

Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi ve 15 Temmuz Derneği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Talip Küçükcan, 15 Temmuz’u Türkiye içerisinde toplumun bütün kesimlerine anlatma imkanı olduğunu söyledi. Toplumun hemen hemen bütün kesimlerinde 15 Temmuz’a ilişkin önemli bir bilincin ortaya çıktığını ifade eden Küçükcan, “15 Temmuz’un failleriyle ilgili olarak da biliyorsunuz bu bilgi yeterince paylaşıldı ama özellikle Türkiye’deki misyon şeflerinin, yabancı ülkelerin konsoloslarının, büyükelçilerinin, bu kesimlerin 15 Temmuz’la ilgili olarak sürekli bilgilendirmeleri lazım.” dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise 15 Temmuz’da milletin darbecilere nasıl karşı durduğunu birçok görselle katılımcılara anlattıklarını belirtti.


DÜNYAYA ANLATIYORUZ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da 15 Temmuz hain darbe girişiminin izlerini hafızalarda canlı tutmak için her alanda mücadelenin sürdüğünü söyledi. Olpak, “Türkiye’de neler yaşandığını tüm gerçekliğiyle muhataplarımıza anlatmak için onlarca ülkeyi ziyaret ettik” dedi. Olpak, 3 yıl önce çok değerli diplomatik temsilcileri Ankara’da bir araya getirdiklerini, ülkede yaşananları daha iyi anlamaları için özel belgesel gösterimi düzenlediklerini aktardı.


#15 Temmuz
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#müze
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