Konsoloslar 15 Temmuz Müzesi’nde

Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi ve 15 Temmuz Derneği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Talip Küçükcan, 15 Temmuz’u Türkiye içerisinde toplumun bütün kesimlerine anlatma imkanı olduğunu söyledi. Toplumun hemen hemen bütün kesimlerinde 15 Temmuz’a ilişkin önemli bir bilincin ortaya çıktığını ifade eden Küçükcan, “15 Temmuz’un failleriyle ilgili olarak da biliyorsunuz bu bilgi yeterince paylaşıldı ama özellikle Türkiye’deki misyon şeflerinin, yabancı ülkelerin konsoloslarının, büyükelçilerinin, bu kesimlerin 15 Temmuz’la ilgili olarak sürekli bilgilendirmeleri lazım.” dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise 15 Temmuz’da milletin darbecilere nasıl karşı durduğunu birçok görselle katılımcılara anlattıklarını belirtti.