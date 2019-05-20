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EĞİTİM

Matematik seçmeli ders mi? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

MEB'den 'matematik' açıklaması: Her öğrenci alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, matematik dersinin 9, 10, 11. sınıflar için ortak ders olduğunu her öğrencinin almak zorunda olduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk da konuya ilişkin ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), ortaöğretim tasarımındaki ders detaylarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Ortaöğretim tasarımında matematik dersinin 9. 10. ve 11. sınıflarda ortak ders grubunda olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. 12. sınıfta ise matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır. Aynı zamanda öğrencimiz hangi alandan ders seçerse seçsin matematik bilgisini kullanmak durumunda kalacaktır. Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanından da matematikle ilgili entegre bir çok alan bulunmaktadır. 12. sınıfta öğrencilerimize matematik, fen ve sosyal bilimlerde kendi alanlarında derinleşme imkanı sunuyor ve onları hayata hazırlıyoruz."

Açıklamada, lisedeki tüm sınıf düzeylerindeki derslerle ilgili detaylı bilgiler de paylaşıldı.

Buna göre, 9. sınıflarda ders sayısı 8 olacak. 9. sınıfta tüm öğrenciler, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, matematik uygulamaları, doğa bilimleri deneyimi, sosyal bilimler deneyimi olmak üzere 6 dersi zorunlu olarak alacak.

Ayrıca seçmeli ders grupları olan "sanat ve spor grubu" ve "ilgi alanı dersleri" grubundan birer ders seçilecek.

10. ve 11. sınıflarda ders sayısı 10 olacak

10. sınıflarda ise ders sayısı 10 olacak. Öğrenciler, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilgi kuramı, yabancı dil grubu, matematik grubu, fen bilimleri grubu, sosyal ve beşeri bilimler grubu derslerinden en az birer tane almak zorunda olacaklar.

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Ayrıca, geri kalan 3 dersin tamamı, zorunlu tercih grubundan veya ilgiye bağlı seçmeli derslerden alınabilecek.

11. sınıflarda da ders sayısı yine 10 olacak. Öğrenciler, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, bilgi kuramı, yabancı dil grubu, matematik grubu, fen bilimleri grubu, sosyal ve beşeri bilimler grubu derslerinden en az birer tane almak zorunda olacaklar.

Ayrıca, geri kalan 3 dersin tamamı zorunlu tercih grubundan veya ilgiye bağlı seçmeli derslerden alınabilecek.

Lise 12. sınıflarda matematik

Lise 12. sınıflarda ise ders sayısı 7 olarak belirlendi.

Son sınıf öğrencileri; Türk dili ve edebiyatı, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini zorunlu olarak alacak; ayrıca disiplinler üstü kariyer dersleri olan yabancı dil grubu, matematik ağırlıklı dersler grubu, fen ve teknoloji ağırlıklı derslik grubu, sosyal ve beşeri bilimler ağırlıklı dersler grubu, sanat ve teknoloji ağırlıklı dersler grubundan 4 ders seçecek.

Bakan Selçuk'tan açıklama

Konuya ilişkin bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını belirtti.

Selçuk, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net." dedi.

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