‘Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları’ Aydın'da yapıldı

Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği Genel Başkanı İbrahim Gökdemir gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, "Turizmi 81 vilayete yayma ve ülkemizin eşsiz kültürel mirasını milletimize hakkıyla tanıtma hedefiyle bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'Medya, Kültür, Sanat ve Turizm Buluşmaları' projesinin ikinci durağı Efeler diyarı Aydın’dayız. Projemizde amacımız, keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerlerimizi Kültür Sanat muhabirleri vasıtasıyla bizzat yerinde görüp medya yoluyla ülkemizin dört bir yanına duyurmaktır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın üstün gayretleriyle Kültür, Sanat ve Turizm alanında yürüttükleri çalışmalara bir nebze de olsun katkı sunabilmektir gayemiz. Efeler diyarı Aydın’dayız. 'Efeler diyarı' diyoruz Çünkü Kurtuluş Savaşı’nda Ege’nin koruyucusu vasfını üstlenen efeler, ülkemizin işgal girişimine karşı ilk direniş örgütlerini kuran fedakâr yiğitlerdir. Milli Mücadele döneminde yaptıkları fedakârlıklarla Atatürk’ün övgülerini kazanan efeler, vatan savunmasının sembol isimleri olmuşlardır” dedi.

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“AYDIN ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR”

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ise Aydın’ın il olarak farklı ve güzel bir kent olduğunu belirterek “Aydın sıcak bir yer ama insanları da çok sıcak. Tarihi ve kültür değerleri fazla; en güzel incir ve kestane burada yetişiyor. Aydın’ın toprakları bereketlidir. Bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Aydın’ın denizinin de güzel olduğunu göreceğiz. Sizleri ağırlamaktan mutluyuz” dedi.

"AYDIN'I KEŞFETMEK GÜNLER SÜRER"

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Umut Tuncer “Aydın özel bir şehir, çok daha iyisini hak eden bir şehir, Turizm ve Kültür şehri. Dört bir yanında kültürlere ev sahipliği yapmış. Aydın’ı keşfetmek için günlerce Aydın’ı gezmek lazım. Harika bir kültür ve turizm kenti… Pandemiyi de en iyi yöneten süreci başarıyla yürüten bir şehirdeyiz. Gelecek yıl da sizleri daha büyük bir organizasyonda ağırlamak isteriz. Her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

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"DÜNYANIN ÖNEMLİ KENTLERİNDEN BİRİ"

Didim Kaymakamı Halil Avşar ise kültür ve sanat toplumun temel taşlarında birisi olduğunu kaydederek “Bu anlamda gerek Türkiye’nin gerekse Dünyanın en önemli kentlerinden biri olan Didim’in kültürel yapılar mevcut. Milet Antik Kenti bilimsel bir kültür kenti ve Tales’in memleketi. Apollon Tapınağı da Büyük İskender’in bilgi aldığı bir bilimcilik merkezi. Bu noktada bu kültürleri sizleri tanıtmaktan mutlu olacağız “ değerlendirmesinde bulundu.