|
Gündem

Meteoroloji'den altı ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerine kadar Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Elazığ ve Malatya'nın batısı ile Tunceli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği konusunda uyarıda bulundu. Sağanak sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

20:06 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerine kadar Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Elazığ ve Malatya'nın batısı ile Tunceli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Doğu Akdeniz
#doğu anadolu
#gök gürültülü
#Meteoroloji
#sağanak
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlar sıkı kontrolden geçiriliyor