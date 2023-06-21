Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerine kadar Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Elazığ ve Malatya'nın batısı ile Tunceli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.