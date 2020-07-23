Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Milyonlarca lira ile ortadan kaybolan Efe Kuyumculuk olayında yeni gelişme Gözaltına alındılar
İSTANBUL İŞ DÜNYASI

Milyonlarca lira ile ortadan kaybolan Efe Kuyumculuk olayında yeni gelişme: Müge Anlı canlı yayında gözaltına alındıklarını söyledi

Milyonlarca lira ile ortadan kaybolan Efe Kuyumculuk olayında yeni gelişme: Gözaltına alındılar

Müşterilerinin milyonlarca lirası dolandırıp kaçtığı söylenen Efe Kuyumculuk sahipleri gözaltına alındı. Mağdurları stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı, sıcak gelişmeyi canlı yayında verdi.

Haber Merkezi İHA
Kuyumcu kardeşler gözaltına alındı haberi canlı yayında verildi.
Kuyumcu kardeşler gözaltına alındı haberi canlı yayında verildi.

İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü’nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Efe Kuyumculuk mağdurlarını stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı, sıcak gelişmeyi canlı yayında verdi.

  • Kuyumculuk sahiplerinin gözaltına alındığını duyuran Anlı; "Konuyla ilgilenen savcı, Efe Kuyumculuk’un sahipleri olan 3 kardeşin mevcutlu getirilmesi talimatını verdi. Kardeşler gözaltına alındı. Yarın da savcı karşısına çıkarılmaları bekleniyor." dedi.

Otuz milyon dolarlık vurgun: ABD ve Avrupa’ya kaçan zengin FETÖ’cüler paraları örgüte kaptırdı
GÜNDEM
Otuz milyon dolarlık vurgun: ABD ve Avrupa’ya kaçan zengin FETÖ’cüler paraları örgüte kaptırdı

Sözde dergahla dolandırıcılık yapan kadın hakkında tüyler ürperten ifadeler: Kana batırıp vücudumuza dokunuyordu
GÜNDEM
Sözde dergahla dolandırıcılık yapan kadın hakkında tüyler ürperten ifadeler: Kana batırıp vücudumuza dokunuyordu

Kütahya'da bir kadını 800 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı: 50 yıllık birikimim çalındı
GÜNDEM
Kütahya'da bir kadını 800 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı: 50 yıllık birikimim çalındı
Abone Ol Google News
Son 112 kilometre

Son 112 kilometre

İstanbul'a yeni yol: Dünyada bir ilk olacak.
Padişahlar Ayasofyayı nasıl şekillendirdi?

Bakımına ve cami olarak zenginleşmesine bizzat itina gösterildi.
Ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Rekora doymuyor

Rekora doymuyor

Altın yükselişini sürdürüyor.

Bilim Kurulu üyesinden, okulların açılışına ilişkin önemli açıklama.
Başakşehir'den <br>Real Madrid'e

Başakşehir'den
Real Madrid'e

17 yaşında dünya devine transfer oldu.

Vali Ali Yerlikaya, açılışta alınacak önlemleri açıkladı.

​Bora ve Atmaca kıyı hattına konuşlandırılabilir.

​Ayasofya Camii açılışı için trafiğe kapatılacak yollar belli oldu.

​Oruç Reis korkusu nedeniyle Yunan ordusunda tatiller iptal edildi.

​Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor.
Premier Lig'de <br>çılgın maç

Premier Lig'de
çılgın maç

​Liverpool, 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi devirdi.
Meclis<br>gereğini yapacak

Meclis
gereğini yapacak

​HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.
Aynı ruhla<br>açılacak

Aynı ruhla
açılacak

İstanbul'un Fethi'nde kullanılan toplar orada dökülmüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.