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Misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

Misinaya dolanan caretta caretta kurtarıldı

10:436/07/2025, Pazar
AA
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalda misinaya dolanan caretta cerattayı itfaiye ekibi kurtardı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalda misinaya dolanan caretta cerattayı itfaiye ekibi kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalda misinaya dolanan caretta cerattayı itfaiye ekibi kurtardı.

Tuzla Mahallesi'nde deniz kaplumbağasına misina takıldığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kanala inerek caretta cerattayı kurtardı.

Sağlık kontrolleri yapılan deniz kaplumbağası tekrar doğal yaşamına bırakıldı.




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