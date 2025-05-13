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Motosikletli şov pahalıya patladı: Ehliyeti iptal edildi, 19 bin TL ceza kesildi

Motosikletli şov pahalıya patladı: Ehliyeti iptal edildi, 19 bin TL ceza kesildi

14:0013/05/2025, Salı
IHA
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Motosikletli şov pahalıya patladı: Ehliyeti iptal edildi, 19 bin TL ceza kesildi
Motosikletli şov pahalıya patladı: Ehliyeti iptal edildi, 19 bin TL ceza kesildi

Kahramanmaraş'ta akan trafikte, tehlikeli hareketlerle motosiklet kullanarak şov yapan ve sosyal medyada paylaşan sürücüye R.K.'ye 19 bin 684 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine de daimi el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan açık kaynak araştırmasında, motosiklet ile trafikte tehlikeli hareketler yaptığı tespit edilen bir sürücü hakkında işlem başlattı. Sosyal medya platformunda yayımlanan videolarda motosiklet sürücüsü R.K.'nin (19), karayolu üzerinde seyir halindeyken hem kendi hem de başkalarının hayatını riske atacak şekilde gittiği belirlendi. Bunun üzerine şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2. maddesi kapsamında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca sürücü belgesi daimi olarak iptal edilen R.K.'ye 19 bin 684 TL idari para cezası uygulandı.


İfadesi alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




#Kahramanmaraş
#Motosiklet sürücüsü
#Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçu
#Para cezası
#Ehliyet
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